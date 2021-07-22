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Варіанти комбінацій: Андре Тан розповів, як носити білу футболку влітку 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Біла футболка легко може стати кращою подругою кожній дівчині і влітку, і восени, і навесні.

Український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram зізнався, що вважає білу футболку просто базовою базою.

Але, в той же час, додав Андре, вона сама по собі цілком може зайняти ключове місце в образі.

Хто надто вже любить білі футболки і не бажає з ними розлучатися "ні вдень, ні вночі" - теж не страшно, бо їх дизайнер дозволив носити хоч кожен день, комбінуючи з шортами, брюками, джинсами, спідницями - в принципі, з чим завгодно.

Біла футболка - улюблений одяг, чи не так? (фото: instagram.com/hoskelsa)

Андре Тан показав топ стильних образів на літо на прикладі головної it-girl Голлівуду Хайлі Бібер

Варіанти комбінацій на літо 2021⠀

1. Біла футболка з джинсами - классика на кожен день.

2. Біла футболка з брючним костюмом - таке вбрання відмінно підійде для офісу, якщо потрібно виглядати стильно і офіційно.

3. Біла футболка зі шкірянкою - один з улюблених образів інфлюенсерів в Instagram вже котрий сезон.

4. Біла футболка зі slip dress. Незвично і сміливо.

5. Біла футболка + брюками вільного крою. На природу, у відпустку або просто прогулятися по літньому місту - кращий варіант.

Загалом, багато білих футболок не буває (фото: instagram.com/hoskelsa)

Раніше Андру Тан показав, які наряди виглядають старомодно, уникайте цих помилок.

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Андре Танстильмода