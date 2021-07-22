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Варианты комбинаций: Андре Тан рассказал, как носить белую футболку летом 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Белая футболка легко может стать лучшей подругой каждой девушке и летом, и осенью, и весной.

Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram признался, что считает белую футболку самой что ни на есть базовой базой.

Но, в то же время, добавил Андре, она сама по себе вполне может занять ключевое место в образе.

Кто слишком уж любит белые футболки и не желает с ней расставаться "ни днем, ни ночью" - тоже не страшно, так как их дизайнер разрешил носить хоть каждый день, комбинируя с шортами, брюками, джинсами, юбками - в принципе, с чем угодно.

Белая футболка - любимая одежда, согласны? (фото: instagram.com/hoskelsa)

Андре Тан показал топ стильных образов на лето на примере главной it-girl Голливуда Хайли Бибер

Варианты комбинаций на лето 2021⠀

1. Белая футболка с джинсами - классика на каждый день.

2. Белая футболка с брючным костюмом - такой наряд отлично подойдет для офиса, если нужно выглядеть стильно и официально.

3. Белая футболка с кожанкой - один из любимых образов инфлюенсеров в Instagram уже который сезон.

4. Белая футболка со slip dress. Необычно и смело.

5. Белая футболка + брюками свободного кроя. На природу, в отпуск или просто прогуляться по летнему городу - лучший вариант.

В общем, много белых футболок не бывает (фото: instagram.com/hoskelsa)

Раньше Андру Тан показал, какие наряды выглядят старомодно, избегайте этих ошибок.

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Андре Танстильмода