Варианты комбинаций: Андре Тан рассказал, как носить белую футболку летом 2021

Кто слишком уж любит белые футболки и не желает с ней расставаться "ни днем, ни ночью" - тоже не страшно, так как их дизайнер разрешил носить хоть каждый день, комбинируя с шортами, брюками, джинсами, юбками - в принципе, с чем угодно.

Белая футболка - любимая одежда, согласны? (фото: instagram.com/hoskelsa)

Андре Тан показал топ стильных образов на лето на примере главной it-girl Голливуда Хайли Бибер

Варианты комбинаций на лето 2021⠀

1. Белая футболка с джинсами - классика на каждый день.

2. Белая футболка с брючным костюмом - такой наряд отлично подойдет для офиса, если нужно выглядеть стильно и официально.

3. Белая футболка с кожанкой - один из любимых образов инфлюенсеров в Instagram уже который сезон.

4. Белая футболка со slip dress. Необычно и смело.

5. Белая футболка + брюками свободного кроя. На природу, в отпуск или просто прогуляться по летнему городу - лучший вариант.

В общем, много белых футболок не бывает (фото: instagram.com/hoskelsa)