Велосипедки і шпильки: Ешлі Грем вирушила на прогулянку в спокусливому кежуал-образі

Ешлі Грем вкотре довела, що вона може дозволити собі будь-яке вбрання, не комплексуючи. Цього разу молода мама підібрала речі в кежуал-стилі, які відмінно підкреслили її форми .

Ешлі Грем запостила знімки себе в блозі, куди часто викладає не тільки сімейні фото, але і надихаючі аутфіти.

Лук зірки вийшов стильним і комфортним. Склали його речі, що вже стали класикою. Чорні велосипедки, які зараз знову заполонили гардероби всіх модниць планети, а також об'ємний світшот. Щоб розбавити спортивний аутфіт, модель взула босоніжки на шпильках, а також прихопила класичну стеганую сумочку з ручками у вигляді великих ланцюжків. Волосся Ешлі розпустила, злегка розпатлавши, а макіяж зробила ніжним і практично не помітним. Вийшло неймовірно стильно!

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Фанати почали хвалити новий вихід знаменитості, а також її уміння вигідно підкреслити свою фігуру. "Так прекрасна", "Мені потрібні ці босоніжки", "Ти надихаєш мене носити підбори з велосипедками", "Діва", "Так - всьому образу, але ці туфлі!", "Прекрасна королева!", "Гаряче, палко, гаряче", - пишуть їй захоплені фоловери.