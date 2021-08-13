Увага на колір і крій: Олена Зеленська показала, як носити брючний костюм восени 2021

"Фотографія - частина культурного діалогу, що доступна усім. Мистецтво - площина, в якій ми можемо побачити світ під зовсім іншим кутом. І в цій розмові зробити видимими надважливі соціальні проблеми.

Сьогодні в заповіднику "Софія Київська" відкрилася Міжнародна виставка фотомистецтва Photo Kyiv @photo_kyiv_fair "Невидиме життя". Вона досить емоційна і близька мені, адже присвячена темі безбар'єрності.

Експертна комісія відібрала 10 унікальних і зворушливих фотоісторій. Основна ідея полягала в тому, щоб привернути увагу до таких цінностей, як повага, терпимість, співчуття, відкритість і співпереживання.

Особисто я завмерла біля фото, на якому дівчинка з розладами аутистичного спектру сидить навпроти вікна. Зверніть на нього увагу. Який погляд у цієї дівчинки! Як фотографка змогла зловити момент самотності, але одночасно - відкритості цьому світу.

Рада була приєднатися до події і подивитися роботи з Photo Kyiv 2021. Адже це не просто фотографії, а поєднання сміливих ідей і глибокого осмислення соціальних питань", - написала дружина президента України.

Олена Зеленська на виставці (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На захід Олена одягла молочного відтінку брючний костюм, який вдало поєднала з шовковою блузою. Доповнили аутфіт круглі сережки, бездоганна укладка хвилею і легкий макіяж. У мережі образ першої леді оцінили численними компліментами. До слова, світлі костюми цієї осені будуть на піку популярності, так що не поспішайте ховати їх із закінченням теплого сезону. Також варто звернути увагу на фасон жакета: з закругленими полами і без коміра. І зрозуміло, як і раніше будуть актуальні класичні широкі брюки зі стрілками. Надихаємося!