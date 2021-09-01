Час назад: 63-річна Шерон Стоун у спокусливій сукні підкорила мережу

Знаменита голлівудська актриса позує в образі від Dolce & Gabbana. Його складові: ефектне чорне плаття з прозорими гіпюровими вставками на грудях і високим розрізом від самого стегна, босоніжки на високих шпильках, а також мініатюрна сумочка, сережки, підвіска у формі золотих хрестів і великі сонцезахисні окуляри.

У кадрах зірка "Основного інстинкту" позує з двома чоловіками в елегантних смокінгах. Всі троє зняті посеред знаменитої площі Сан-Марко у Венеції. На даний момент невідомо, що буде рекламувати Шерон. Але напевно незабаром з'явиться офіційний анонс від неї і представників бренду.

Шерон Стоун в новому образі (фото: скрін instagram.com/harpersbazaar_ru)