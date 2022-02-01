Вся в маму: 7 найчарівніших парних луків Кайлі Дженнер і її 4-річної дочки

Стормі народилася в сім'ї, де вирости непоміченою публікою нереально. Дочка теледіви і наймолодшої мільярдерки на світі Кайлі Дженнер і репера Тревіса Скотта з пелюшок опинилася в центрі уваги світової преси. І хоча батьки застосували всі чудеса конспірації, щоб поява на світ спадкоємиці була максимально інтимною, незабаром про народження Стормі знали всі.

Стормі обожнює Дизайнерські речі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Та й самі Кайлі і Тревіс з часом доклали масу зусиль для просування дівчинки в мережі. Щасливі батьки не можуть втриматися від дорогих подарунків і запаморочливих образів для дочки. Тільки недавно Стормі хвалилася кільцем вартістю близько 120 000 доларів, яке їй підніс батько. Також у дитини давно є ціла колекція дизайнерських сумок, де числяться моделі від Louis Vuitton, Jacquemus і Hermès.

Кайлі стала створювати спільні проекти і запрошувати Стормі до реклами власної косметики. А також при кожному зручному випадку демонструвати, якою стильною росте дівчинка. Особлива пристрасть Кайлі – парні луки, коли образи мами і дочки практично ідентичні. Милуємося найефектнішими з них!

Кайлі Дженнер і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)