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Вибираємо піджак на осінь: модний гід від стиліста

Автор: Марина Настевич

Експерт розповіла, які моделі піджаків будуть в тренді цієї осені

Модний піджак – must have гардероба і ділової леді, і юної студентки, і героїні стритстайла, а особливо восени, коли вже повіяло прохолодою. Його вже по праву можна назвати базовим предметом жіночого гардеробу. Який же вибрати піджак восени 2020?

Стиліст Анна Івахненко на своїй сторінці в Instagram розповіла, які моделі будуть в тренді цього сезону. Також модний експерт дала поради, як правильно носити кожен варіант піджака і з чим його краще поєднувати.

Модні жіночі піджаки 2020:

Прямий - базова модель на всі часи. Поєднується з сукнею і спортивним костюмом, з човником і кедами, з шопером і клатчем

Кроп - тренд сезону. Хороший з високими брюками і спідницями

Приталений та архітектурний. Жіночність повертається - показувати вигини фігури можна і потрібно

Оверсайз. Все ще актуальний. Особливо гарна ця модель для створення багатошарових образів

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Кейп. Дуже елегантна і така непрактична річ. Якщо є привід носити такий - будете самою стильною.

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Нагадаємо, відомий дизайнер Андре Тан розповів, як носити наймодніші відтінки осені 2020.

До речі, стиліст Ксенія Господінова розповіла, з чим комбінувати тренд осені 2020 - кардиган.

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