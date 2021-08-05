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Обчислити і викинути: стиліст показала 7 прихованих антитрендів в сукнях, які ми носимо

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Четвер 05 серпня 2021 10:07
Обчислити і викинути: стиліст показала 7 прихованих антитрендів в сукнях, які ми носимо Модно - не модно, можна і заплутатися (фото: instagram.com/taylor_hill)
Автор: Тетяна Турчанікова

Літо і сукні створені один для одного. Але нам з вами життєво важливо знайти актуального компаньйона для цього літа. І то заглянеш в шафу - а там сукні, які створені для літа... 1991 року.

Якщо ви не шанувальник вінтажу, то вибирайте плаття, керуючись добіркою стиліста Зої Паніної, якою вона поділилася в своєму блозі в Instagram.

Антитренди, база і тренди - уважно вивчіть її, вирушаючи на шопінг. Заодно протестуйте всі сукні в своїй шафі - в якій вони категорії.

Обчислити і викинути: стиліст показала 7 прихованих антитрендів в сукнях, які ми носимо

Є тренди, є антитренди, а є класика (фото: instagram.com/taylor_hill)

Які сукні вже не модно носити в 2021 році

  • Сукня-футляр: придивіться, чи немає зайвих принтів на вашій сукні.

Обчислити і викинути: стиліст показала 7 прихованих антитрендів в сукнях, які ми носимо

  • Шкіряне плаття: відмовтеся поки від обтягуючих суконь з великими гудзиками (хоча скоро вони повернуться).

Обчислити і викинути: стиліст показала 7 прихованих антитрендів в сукнях, які ми носимо

Джинсова сукня: сьогодні не тренд, завтра тренд, вибираємо, що популярно саме зараз.

Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендівОбчислити і викинути: стиліст показала 7 прихованих антитрендів в сукнях, які ми носимо

  • Сукня-піджак, теж в тренді, але дивлячись, які деталі на ній.

Обчислити і викинути: стиліст показала 7 прихованих антитрендів в сукнях, які ми носимо

Сукня в білизняному стилі, у цьому сезоні - без гіпюру.

Мотиви 80-х, спідниці-плісе, прилеглий крій: стиліст розповіла, що буде модно восени 2021

Обчислити і викинути: стиліст показала 7 прихованих антитрендів в сукнях, які ми носимо

Сукня-сорочка, беріть базу - не прогадаєте.

Обчислити і викинути: стиліст показала 7 прихованих антитрендів в сукнях, які ми носимо

  • Трикотажні сукні вибирайте ті, які без яскраво вираженого декольте.

Обчислити і викинути: стиліст показала 7 прихованих антитрендів в сукнях, які ми носимо

Як зрозуміти, що плаття вже не в тренді (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала, як носити джинсові бермуди.

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