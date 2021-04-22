RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У шубі і шортах: напівоголена Ірина Шейк захопила розкішною фігурою

Автор: Lite

Ірина Шейк, як муза і подруга Рікардо Тіші, продемонструвала новинки з нової колекції майстра. 35-річна модель блищить в ультрамодній шубі і шортах.

Знімки Ірина запостила у своєму блозі, написавши слова подяки креативному директору бренду Burberry.

Ірина Шейк і Рікардо Тіші - давні друзі, які познайомилися ще на зорі кар'єри супермоделі. Саме дизайнер посприяв багато в чому впізнаваності Шейк і її просуванню. Тепер же одна з найпопулярніших в світі моделей не втомлюється зізнаватися в любові Тіші, беручи участь у всіх його показах.

Ірина Шейк в новому образі (фото: instagram.com/irinashayk)

Цього разу модель демонструє новий лук від кутюр: чорний топ, шорти до колін і незвичайне хутряне пальто модельєр доповнив бежевими сабо. З аксесуарів Ірина одягла великі сережки (прикраси з золотистого металу все ще в тренді!), а також підвіску з великим кулоном у вигляді трикутника. Вийшло стильно і, як завжди, гаряче! У підписі Ірина зазначила, що образ - просто мрія, а Рікардо назвала "татком".

На одному з фото, яке запостила Шейк, присутня і дочка моделі, 4-річна Лея. Щоправда, дитину видно тільки частково.

"Вогонь", "Мама мія", "Королева", "Мрія", "Спасибі твоєму таткові за такі чудові знімки", "Леечка", "Дитина за лаштунками", "Як це мило", - не можуть стримати слів захоплення фанати.

Раніше модель підкорила стильним вбранням на прогулянці з донькою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України модамодельІрина Шейк
Читайте також
У бікіні і обіймах коханого: Тіна Кунакі підкорила стрункою фігурою на пляжі
Фігура мрії: Кім Кардашьян в "голій" сукні демонструє розкішні форми
Прогноз погоди