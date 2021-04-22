В шубе и шортах: полуобнаженная Ирина Шейк восхитила роскошной фигурой

Ирина Шейк и Рикардо Тиши - давние друзья, которые познакомились еще на заре карьеры супермодели. Именно дизайнер поспособствовал во многом узнаваемости Шейк и ее продвижению. Теперь же одна из самых популярных в мире моделей не устает признаваться в любви Тиши, принимая участие во всех его показах.

Ирина Шейк в новом образе (фото: instagram.com/irinashayk)

В этот раз модель демонстрирует новый лук от кутюр: черный топ, шорты до колен и необычное меховое пальто модельер дополнил бежевыми сабо. Из аксессуаров Ирина надела крупные серьги (украшения из золотистого металла все еще в тренде!), а также подвеску с крупным кулонов в виде треугольника. Получилось стильно и, как всегда, горячо! В подписи Ирина отметила, что образ - просто мечта, а Рикардо назвала "папочка".

На одном из фото, которое запостила Шейк, присутсвует и дочь модели, 4-летняя Лея. Правда, малышку видно только частично.

"Огонь", "Мама мия", "Королева", "Мечта", "Спасибо твоему папочке за такие чудесные снимки", "Леечка", "Ребенок за кулисами", "Как это мило", - не могут сдержать слов восторга фанаты.