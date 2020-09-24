Спекотні "янголи": Барбара Палвін і Алексіна Грем позують напівоголеними для Victoria's Secret

Барбара Палвін і Алексіна Грем приєдналися до клану "ангелів" Victoria's Secret у не найбільш вдалий час. Незабаром після тріумфального моменту бренд потрапив в ряд скандалів, а щорічне шоу марки було скасовано. Тим не менш, схоже, білизняний магнат не збирається так просто здаватися – він випускає все нові колекції і проводить жаркі зйомки за участю своїх "янголів".

Дівчата веселяться (фото: скріншот instagram.com/alexinagraham)

Кілька годин тому Барбара Палвін і Алексіна Грем продемонстрували перші кадри з бекстейджа нової зйомки. Дівчата вирушили в Нью-Йорк, де взяли участь в гарячій фотосесії для різдвяної колекції. Судячи з фото, якими щедоро діляться дівчата у сторіз своїх блогів, акцент буде зроблений на червоні і чорні комплекти максимально спокусливого фасону.

Барбара поділилася першими кадрами (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Разом з Барбарою і Алексіною задіяна у зйомках знаменита модель Кендіс Хаффін. Пишнотіла красуня є однією з найбільш затребуваних в категорії plus-size. Співпраця з нею стало важливим кроком бренду в бік розвитку гнучкості та повної зміни політики. Раніше марка була відома своєю любов'ю до моделей зі стандартними параметрами 90-60-90, заявляючи, що не бачить необхідності запрошувати до участі plus-size, а також трансгендерних моделей. Після низки скандальних подій керівництво запросило відразу кілька дівчат нетрадиційної краси.

Кендіс на зйомках (фото: скріншот instagram.com/candicehuffine)

Нагадаємо, раніше Барбара Палвін продемонструвала, який верхній одяг вона обирає цієї осені. Судячи з гарячих фото Палвін, вона обожнює бежеві тренчи, які готова одягати прямо на голе тіло.