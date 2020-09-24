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Знойные "ангелы": Барбара Палвин и Алексина Грэм позируют полуобнаженными для Victoria's Secret

Автор: Lite

Девушки улетели в Нью-Йорк на съемки

Барбара Палвин и Алексина Грэм присоединились к клану "ангелов" Victoria's Secret не в самое удачное время. Как раз вскоре после триумфального момента бренд попал в ряд скандалов, а ежегодное шоу марки было отменено. Тем не менее, похоже, бельевой магнат не собирается так просто сдаваться – он выпускает все новые коллекции и проводит жаркие съемки с участием своих "ангелов".

Девушки веселятся (фото: скриншот instagram.com/alexinagraham)

Несколько часов назад Барбара Палвин и Алексина Грэм продемонстрировали первые кадры с бэкстейджа новой съемки. Девушки отправились в Нью-Йорк, где приняли участие в горячей фотосессии для рождественской коллекции. Судя по фото, которыми щедоро делятся девушки в сториз своих блогов, акцент в ней будет сделан на красные и черные комплекты максимально соблазнительного фасона.

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Барбара поделилась первыми кадрами (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Вместе с Барбарой и Алексиной в съемках задействована знаменитая модель – Кэндис Хаффин. Пышнотелая красавица является одной из самых востребованных в категории plus-size. Сотрудничество с ней стало важным шагом бренда в сторону развития гибкости и полной смены политики. Ранее марка была известна своей любовью к моделям со стандартными параметрами 90-60-90, заявляя, что не видит необходимости приглашать к участию plus-size, а также трансгендерных моделей. После ряда скандальных событий руководство пригласило сразу несколько девушек «нетрадиционной» красоты.

Кэндис на съемках (фото: скриншот instagram.com/candicehuffine)

Напомним, ранее Барбара Палвин продемонстрировала, какую верхнюю одежду она предпочитает этой осенью. Судя по горячим фото Палвин, она обожает бежевые тренчи, которые готова надевать прямо на голое тело.

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