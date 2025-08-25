ua en ru
Сергей Притула впервые показал новорожденного сына: трогательное видео

Понедельник 25 августа 2025 13:01
Сергей Притула впервые показал новорожденного сына: трогательное видео Сергей Притула (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Бывший ведущий и шоумен, а теперь волонтер Сергей Притула показал в сети видео с сыном, который родился в начале августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его пост в Instagram.

Сергей Притула показал сына

В ролике, который он опубликовал вчера, в День Независимости Украины, Притула показал сына Марко, который родился 1 августа.

На трогательных кадрах молодой отец нежно обращается к малышу, цитируя стих Василия Симоненко "Лебеді материнства". Затем он берет мальчика на руки и укачивает его.

"Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги... Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати", - говорит он на видео.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Притулы тут же принялись комментировать трогательное видео:

  • "Боже, как красиво. Пусть у каждого ребенка будут такие замечательные сознательные родители!"
  • "Плачу"
  • "Очень трогательно"
  • "Как это мило. В самое сердечко"
  • "Дай Бог, чтобы все наши детки росли под чистым небом в свободной стране"
  • "Какое красивое поздравление"
  • "До слез"
  • "Мурашки по телу"
  • "Невероятно"
  • "Так нежно и сильно"
  • "Золотые слова".

Напомним, Сергей Притула воспитывает четверо детей. В первом браке с Юлией Андрейчук у него родился сын Дмитрий. В этом году он окончил школу.

Во втором браке с Екатериной Сопельник родились дочери Соломия и Стефания, а также сын Марко.

Сергей Притула впервые показал новорожденного сына: трогательное видеоСергей Притула показал новорожденного сына (фото: instagram.com/siriy_ua)

