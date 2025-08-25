Сергей Притула впервые показал новорожденного сына: трогательное видео
Бывший ведущий и шоумен, а теперь волонтер Сергей Притула показал в сети видео с сыном, который родился в начале августа.
Сергей Притула показал сына
В ролике, который он опубликовал вчера, в День Независимости Украины, Притула показал сына Марко, который родился 1 августа.
На трогательных кадрах молодой отец нежно обращается к малышу, цитируя стих Василия Симоненко "Лебеді материнства". Затем он берет мальчика на руки и укачивает его.
"Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги... Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати", - говорит он на видео.
Как отреагировали в сети
Фолловеры Притулы тут же принялись комментировать трогательное видео:
- "Боже, как красиво. Пусть у каждого ребенка будут такие замечательные сознательные родители!"
- "Плачу"
- "Очень трогательно"
- "Как это мило. В самое сердечко"
- "Дай Бог, чтобы все наши детки росли под чистым небом в свободной стране"
- "Какое красивое поздравление"
- "До слез"
- "Мурашки по телу"
- "Невероятно"
- "Так нежно и сильно"
- "Золотые слова".
Напомним, Сергей Притула воспитывает четверо детей. В первом браке с Юлией Андрейчук у него родился сын Дмитрий. В этом году он окончил школу.
Во втором браке с Екатериной Сопельник родились дочери Соломия и Стефания, а также сын Марко.
