"Больше ответственности". Притула рассказал о переменах в жизни после рождения сына

Четверг 28 августа 2025 21:22
"Больше ответственности". Притула рассказал о переменах в жизни после рождения сына Притула назвал пополнение в семье четырехкратной радостью (фото: instagram.com/siriy_ua)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Волонтер и телеведущий Сергей Притула в начале августа стал отцом в четвертый раз. В семье появился сын Марко. Появление еще одного ребенка стало особенным событием в его жизни.

Как сообщает РБК-Украина, откровенными эмоциями об отцовстве Притула поделился в комментарии "ЖВЛ Представляє".

Что сказал Сергей Притула о рождении сына

Он подтвердил, что мальчик появился на свет 1 августа. Его появление стало огромной радостью для семьи.

Сейчас Притула переживает особый этап: его старший сын Дмитрий отправляется во взрослую жизнь и одновременно в семье появился еще один мальчик.

"Это тот момент, когда старший сын уже выпорхивает из семейного гнездышка в самостоятельную жизнь. Ему 16 лет, он уже живет сам. И тут - мальчишеская составляющая в семье обновилась", - поделился он.

Теперь у Сергея и его жены Екатерины есть не только 8-летняя дочь Соломия и 4-летняя Стефания, но и маленький Марко.

&quot;Больше ответственности&quot;. Притула рассказал о переменах в жизни после рождения сынаМарко Притула на руках у папы (фото: instagram.com/siriy_ua)

Как рождение сына повлияло на Притулу

По словам звездного папы, появление сына стало для него не только радостью, но и новым вызовом.

"У моей жены появляется новый прекрасный опыт быть мамой мальчика. У меня появляется еще больше ответственности и определенные сложности в том, как найти баланс распределения времени на семью, работу, где-то, возможно, минимизировать какие-то командировки и т.д.", - отметил он.

Появление ребенка на фоне полномасштабной войны заставило Сергея почувствовать разный спектр эмоций - тревогу, страх за жизнь и будущее.

Однако в конце концов он пришел к осознанию, что каждая новая жизнь, появление маленького украинца, является маленькой победой.

"Это наша маленькая победа и его независимость", - отметил он.

Именно поэтому он решил показать малыша, которому еще нет и месяца, в видео на День независимости. Тогда Притула растрогал роликом с мальчиком, цитируя стихотворение Василия Симоненко.


Напомним, старший сын Притулы появился в первом браке с Юлией Андрийчук.

В этом году парень окончил школу. Ранее мы рассказывали, как звездный папа поздравил выпускника.

