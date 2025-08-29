10 сериалов сентября 2025, которые нельзя пропустить: детективы, триллеры и комедии

Зрителей этой осенью ждет череда громких премьер и возвращений любимых сериальных хитов. От триллеров до комедий и супергеройских драм - сентябрь обещает быть насыщенным.
РБК-Украина делится подборкой новых сериалов, которые стоит увидеть каждому этой осенью.
Готический комедийный сериал о юной Уэнсдей Аддамс возвращается с новыми тайнами и интригами, которые держат в напряжении. Во второй части героине придется иметь дело с последствиями своих решений, спасением жизни подруги и надоедливым призраком из прошлого.
Когда премьера: 3 сентября.
Детективная комедия со Стивом Мартином, Мартином Шортом и Селеной Гомес. В новом сезоне зрителей ждет новая загадка и неожиданные камео. Смогут ли герои и на этот раз найти убийцу и остаться звездами криминального подкаста?
Когда премьера: 9 сентября.
Психологический триллер с Робин Райт в роли матери, идеальная жизнь которой рушится с появлением девушки в жизни сына. Когда новая подруга начинает вызывать подозрение, женщина в попытке защитить парня теряет контроль.
Когда премьера: 10 сентября.
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун снова оказываются в эпицентре медиаинтриг. Борьба за власть на телевидении становится еще жестче. Ко всему, героиням нужно разобраться с последствиями прошлых поступков.
Когда премьера: 17 сентября.
В новом сезоне создатели спин-оффа "Пацанов" обещают больше интриг, жестокости и опасных экспериментов. Когда темные тайны супергеройской школы выходят наружу, одаренные студенты оказываются перед сложным выбором.
Когда премьера: 17 сентября.
Шпионский сериал об агентах-неудачниках из MI5, которые попадают под руководство эксцентричного босса Джексона Лемба. Несмотря на скучные задания и насмешки, они умело выполняют свои миссии. А в новом сезоне ряд странных событий и совпадений заставит команду работать еще напряженнее.
Когда премьера: 24 сентября.
Драматическая комедия с Марком Руффало об агенте ФБР, который возглавляет оперативную группу в борьбе с ограблениями наркокубла. Новый проект обещает сочетание напряжения и черного юмора.
Когда премьера: 24 сентября.
Криминальный мини-сериал с Джейсоном Бейтманом и Джудом Лоу, который затрагивает темные тайны и загадочные психологические конфликты. По сюжету, счастливая жизнь нью-йоркского бизнесмена оказывается под угрозой, когда его покой нарушает брат-неудачник.
Когда премьера: 25 сентября.
Сатирический спин-офф сериала "Офис". В центре сюжета - команда работников редакции, которая под крылом нового руководителя пытается улучшить свое издание.
Когда премьера: 26 сентября.
Комедийный сериал о квотербеке, роль которого исполняет Глен Пауэлл. По сюжету, карьера спортсмена оказывается на грани краха из-за его плохого поведения. Чтобы вернуться в игру, он решается на рискованную смену имиджа.
Когда премьера: 30 сентября.
