10 сериалов сентября 2025, которые нельзя пропустить: детективы, триллеры и комедии

"Уэнсдей 2", 2 сезон

Готический комедийный сериал о юной Уэнсдей Аддамс возвращается с новыми тайнами и интригами, которые держат в напряжении. Во второй части героине придется иметь дело с последствиями своих решений, спасением жизни подруги и надоедливым призраком из прошлого.

Когда премьера: 3 сентября.



"Убийства в одном здании" 5 сезон

Детективная комедия со Стивом Мартином, Мартином Шортом и Селеной Гомес. В новом сезоне зрителей ждет новая загадка и неожиданные камео. Смогут ли герои и на этот раз найти убийцу и остаться звездами криминального подкаста?

Когда премьера: 9 сентября.



"Девушка"

Психологический триллер с Робин Райт в роли матери, идеальная жизнь которой рушится с появлением девушки в жизни сына. Когда новая подруга начинает вызывать подозрение, женщина в попытке защитить парня теряет контроль.

Когда премьера: 10 сентября.



"Утреннее шоу", 4 сезон

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун снова оказываются в эпицентре медиаинтриг. Борьба за власть на телевидении становится еще жестче. Ко всему, героиням нужно разобраться с последствиями прошлых поступков.

Когда премьера: 17 сентября.



"Поколение V", 2 сезон

В новом сезоне создатели спин-оффа "Пацанов" обещают больше интриг, жестокости и опасных экспериментов. Когда темные тайны супергеройской школы выходят наружу, одаренные студенты оказываются перед сложным выбором.

Когда премьера: 17 сентября.



"Медленные лошади", 5 сезон

Шпионский сериал об агентах-неудачниках из MI5, которые попадают под руководство эксцентричного босса Джексона Лемба. Несмотря на скучные задания и насмешки, они умело выполняют свои миссии. А в новом сезоне ряд странных событий и совпадений заставит команду работать еще напряженнее.

Когда премьера: 24 сентября.



"Задание"

Драматическая комедия с Марком Руффало об агенте ФБР, который возглавляет оперативную группу в борьбе с ограблениями наркокубла. Новый проект обещает сочетание напряжения и черного юмора.

Когда премьера: 24 сентября.



"Черный кролик"

Криминальный мини-сериал с Джейсоном Бейтманом и Джудом Лоу, который затрагивает темные тайны и загадочные психологические конфликты. По сюжету, счастливая жизнь нью-йоркского бизнесмена оказывается под угрозой, когда его покой нарушает брат-неудачник.

Когда премьера: 25 сентября.



"Газета"

Сатирический спин-офф сериала "Офис". В центре сюжета - команда работников редакции, которая под крылом нового руководителя пытается улучшить свое издание.

Когда премьера: 26 сентября.



"Чед Паверс"

Комедийный сериал о квотербеке, роль которого исполняет Глен Пауэлл. По сюжету, карьера спортсмена оказывается на грани краха из-за его плохого поведения. Чтобы вернуться в игру, он решается на рискованную смену имиджа.

Когда премьера: 30 сентября.