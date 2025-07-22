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20-летнюю кузину принцев Уильяма и Гарри нашли мертвой: что известно о трагедии

Вторник 22 июля 2025 15:55
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20-летнюю кузину принцев Уильяма и Гарри нашли мертвой: что известно о трагедии В день трагедии Рози Рош собиралась на встречу с друзьями (фото: Fecebook)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Кузина принцев Уильяма и Гарри - 20-летняя Рози Рош - была найдена мертвой в доме ее семьи. Тело девушки обнаружили мать и сестра, однако обстоятельства гибели вызывают вопросы.

Подробнее о трагической истории рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Что известно о смерти кузины Уильяма и Гарри

Рози Рош, внучка дяди принцессы Дианы, умерла в семейном доме в Нортоне 14 июля. Тело нашли мама и сестра, когда она готовилась к отдыху с друзьями.

Девушка собирала вещи, однако слишком долго не выходила из комнаты. Это насторожило родных, которые нашли ее мертвой.

Возле тела в середине дома рядом находилось огнестрельное оружие, что стало загадкой для следователей.

Что говорит полиция

Правоохранители из графства Уилтшир подтвердили, что на месте трагедии не было признаков насилия или вмешательства третьих лиц.

По словам коронера Гранта Дейвиса, смерть признали "неподозрительной". Он отметил, что не было обнаружено никакой причастности третьей стороны.

Однако окончательные выводы относительно обстоятельств трагедии обнародуют после завершения официального расследования 25 октября.

Что известно о Рози Рош

Рози изучала английскую литературу в университете Дарема. В некрологе, опубликованном ее семьей, девушку назвали "любимой дочерью Хью и Пиппы, невероятной сестрой Арчи и Агаты, внучкой Дерека и Рэй Лонг".

Рози была прямой родственницей Уильяма и Гарри - ее дедушка был братом принцессы Дианы, однако она не принимала активного участия в жизни королевской семьи. Жила частным образом.

20-летнюю кузину принцев Уильяма и Гарри нашли мертвой: что известно о трагедииПринцы Гарри и Уильям являются родственниками погибшей (фото: GettyImages)

Похороны будут частными. Также отдельно пройдет панихида для друзей и родственников.

По данным СМИ, представитель принца Уильяма отказался от комментариев относительно трагедии.

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