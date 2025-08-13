"2000 метрів до Андріївки": 5 причин посмотреть новый фильм Мстислава Чернова

Мстислав Чернов снова шокирует и заставляет говорить о войне. Его новый документальный фильм "2000 метрів до Андріївки" выходит в украинский прокат 28 августа.

Хотя смотреть такие ленты морально сложно, РБК-Украина собрало пять ключевых аргументов, которые убедят вас посмотреть этот фильм.

Культурный феномен

Мстислав Чернов, как журналист Associated Press, много лет освещал важные для Украины события: от Революции достоинства до сбития малайзийского пассажирского самолета над Донбассом.

Однако в 2022 году, когда записи из заблокированного, а затем и оккупированного Мариуполя превратились в фильм "20 днів у Маріуполі" произошел настоящий прорыв. "Оскар", BAFTA, Пулитцеровская премия и многие другие престижные награды - документальная лента стала настоящим культурным феноменом.

Благодаря ее успеху новая работа Мстислава вызывает живой интерес у мирового сообщества.



Военные реалии

Новый фильм переносит зрителей в 2023 год, в начало долгожданного украинского контрнаступления. Мстислав, вместе с фотографом и оператором Александром Бабенко, присоединяются к взводу бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады, которым дали задание освободить село Андреевка и создать важный плацдарм для дальнейшего наступления на Бахмутском направлении. Для достижения цели им надо преодолеть узкую лесополосу, длиной 2000 метров, но какой будет цена?

Кадр из фильма Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"

Первые награды

Несмотря на то, что до сезона наград еще достаточно времени, "2000 метрів до Андріївки" уже начал их постепенно собирать.

Первой ласточкой стал приз за лучшую режиссуру на престижном американском фестивале "Сандэнс".

Чуть позже фильм феерично торжествовал на отечественном Docudays UA, не только выиграв главный конкурс, но и получив награды от зрителей и правозащитного жюри.

Возможно, со временем этот список пополнится еще одним "Оскаром" и другими наградами.

Положительные оценки кинокритиков

Первые отзывы профессиональной прессы были очень положительными. Если смотреть на популярные платформы-агрегаторы, то рейтинг фильма чрезвычайно высок: 96 % на RottenTomatoes и 88 % на Metacritic.

IndieWire назвали "2000 метрів до Андріївки" "одним из самых сильных кинематографических свидетельств о войне, которые когда-либо фиксировала документалистика", а The Times вообще окрестила "важнейшим фильмом года".

Очень меткий комментарий опубликовало издание Collider.

"Важная составляющая успеха фильма в формате, который выбрал Чернов. Вместо номеров на странице или имен на листе мы знакомимся с этими людьми, не только видя лица военных, но и жизнь, полную потенциала, который у них украли", - говорится в рецензии.

Кадр из фильма Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"

Социальный месседж

Именно этот месседж, кажется, и является центральным в фильме. "2000 метрів до Андріївки" хочет не просто показать войну, а подчеркнуть ужасную цену, которую за нее платят наши военные.

Мы видим их не только "в деле", но и в перерывах между столкновениями. Видим людей со своими чувствами и мечтами, предпочтениями и амбициями. А потом видим, как эти люди умирают. Просмотр фильма сделает больно, но через эту боль придут такие необходимые осознания и понимание.

Кадр из фильма Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"