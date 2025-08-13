"2000 метрів до Андріївки": 5 причин подивитися новий фільм Мстислава Чернова

Мстислав Чернов знову шокує та змушує говорити про війну. Його новий документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" виходить в український прокат 28 серпня.

Хоча дивитись такі стрічки морально складно, РБК-Україна зібрало п'ять ключових аргументів, які переконають вас подивитися цей фільм.

Культурний феномен

Мстислав Чернов, як журналіст Associated Press, багато років висвітлював важливі для України події: від Революції гідності до збиття малайзійського пасажирського літака над Донбасом.

Однак у 2022 році, коли записи із заблокованого, а потім і окупованого Маріуполя перетворились на фільм "20 днів у Маріуполі" стався справжній прорив. "Оскар", BAFTA, Пулітцерівська премія та багато інших престижних нагород - документальна стрічка стала справжнім культурним феноменом.

Завдяки її успіху нова робота Мстислава викликає жвавий інтерес у світової спільноти.



Військові реалії

Новий фільм переносить глядачів у 2023 рік, на початок довгоочікуваного українського контрнаступу. Мстислав, разом із фотографом і оператором Олександром Бабенко, доєднуються до взводу бійців 3-ї окремої штурмової бригади, яким дали завдання звільнити село Андріївка та створити важливий плацдарм для подальшого наступу на Бахмутському напрямі. Для досягнення мети їм треба подолати вузеньку лісосмугу, довжиною 2000 метрів, але якою буде ціна?

Кадр з фільму Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"

Перші нагороди

Не дивлячись на те, що до сезону нагород ще вдосталь часу, "2000 метрів до Андріївки" вже почав їх поступово збирати.

Першою ластівкою став приз за найкращу режисуру на престижному американському фестивалі "Санденс".

Трохи пізніше фільм феєрично тріумфував на вітчизняному Docudays UA, не лише вигравши головний конкурс, але й отримавши відзнаки від глядачів та правозахисного журі.

Можливо, з часом цей список поповниться ще одним "Оскаром" та іншими нагородами.

Схвальні оцінки кінокритиків

Перші відгуки професійної преси були дуже позитивними. Якщо дивитись на популярні платформи-агрегатори, то рейтинг фільму надзвичайно високий: 96 % на RottenTomatoes і 88 % на Metacritic.

IndieWire назвали "2000 метрів до Андріївки" "одним із найсильніших кінематографічних свідчень про війну, які будь-коли фіксувала документалістика", а The Times взагалі охрестила "найважливішим фільмом року".

Дуже влучний коментар опублікувало видання Collider.

"Важливий складник успіху фільму у форматі, що його вибрав Чернов. Замість номерів на сторінці чи імен на аркуші ми знайомимося із цими людьми, не лише бачачи обличчя військових, а й життя, сповнене потенціалу, який у них вкрали", - йдеться у рецензії.

Кадр з фільму Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"

Соціальний меседж

Саме цей меседж, здається, і є центральним у фільмі. "2000 метрів до Андріївки" хоче не просто показати війну, а підкреслити жахливу ціну, яку за неї платять наші військові.

Ми бачимо їх не лише "у справі", але й у перервах між зіткненнями. Бачимо людей зі своїми почуттями та мріями, вподобаннями та амбіціями. А потім бачимо, як ці люди вмирають. Перегляд фільму зробить боляче, але через цей біль прийдуть такі необхідні усвідомлення та розуміння.

Кадр з фільму Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"