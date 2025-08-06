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Новая любовь? Энн Хэтэуэй застукали в объятиях на съемках "Дьявол носит Прада 2" (фото)

Среда 06 августа 2025 17:54
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Новая любовь? Энн Хэтэуэй застукали в объятиях на съемках "Дьявол носит Прада 2" (фото) Энн Хэтэуэй и Патрик Браммелл (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актриса Энн Хэтэуэй появилась на съемках "Дьявол носит Прада 2" с новым партнером по фильму. Они уже успели покорить поклонников химией.

РБК-Украина рассказывает, что известно о съемках сиквела и кто сыграет экранного возлюбленного актрисы.

С кем Энн Хэтэуэй была замечена в объятиях

Съемочный процесс сиквела "Дьявол носит Прада" в разгаре. На днях в Нью-Йорке Энн заметили на съемочной площадке вместе с австралийским актером Патриком Браммеллом, который сыграет романтического партнера героини Энди Сакс.

Фотографы запечатлели звездную пару во время сцены на улицах Бруклина. На кадрах они выглядят гармонично: обнимаются, держатся за руки и смеются.

Очевидно, у главной героини намечается интересная романтическая история, которая добавит положительных эмоций зрителям во время просмотра.

Новая любовь? Энн Хэтэуэй застукали в объятиях на съемках &quot;Дьявол носит Прада 2&quot; (фото)Как снимают "Дьявол носит Прада 2" (фото: Getty Images)

Хэтэуэй появилась в сцене в элегантном образе с распущенными волосами, в синем блестящем платье и с макияжем в тон наряду. А Браммелл был одет в темно-синий костюм и светло-синюю рубашку.

По слухам, в продолжении культовой ленты Патрик заменит бывшего парня Энди из первого фильма - Нейта Купера, которого воплотил Эдриан Гренье. Как известно, в течение многих лет бойфренд главной героини подвергался критике, в частности из-за недостаточной поддержки девушки в ее карьере.

Новая любовь? Энн Хэтэуэй застукали в объятиях на съемках &quot;Дьявол носит Прада 2&quot; (фото)Хэтэуэй и Браммелл на съемках (фото: Getty Images)

Что известно о сиквеле "Дьявол носит Прада"

В центре сюжета - противостояние эпох. Энди Сакс возвращается уже как влиятельная фигура в модной индустрии. Она будет сотрудничать с бывшей коллегой Эмили.

Героини снова столкнутся с Мирандой Пристли, которая будет пытаться преодолеть упадок традиционного журнального издательства.

В продолжении кроме Хэтэуэй снова появятся Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Премьера ленты запланирована на 2026 год, а события будут разворачиваться через 20 лет после оригинала.

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При написании материала были использованы следующие источники: People, Variety, Entertainment Weekly.

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