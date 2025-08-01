5 фильмов о демонах, зле и тьме: после них не захочется выключать свет

"Люди под лестницей"

Фильм, где настоящий ужас буквально под ногами. Мальчик случайно попадает в дом, где под полом обитают зловещие существа. Сюжет пугает не только монстрами, но и искаженным представлением о "нормальных" людях. Темный, клаустрофобный и действительно пугающий.

"Доктор Сон"

Продолжение культового "Сияния", которое может изрядно напугать. Взрослый Дэнни борется с алкоголизмом, собственным прошлым и существами, которые охотятся на детей. Атмосфера становится напряженной с каждой сценой, а финал покажет настоящее противостояние добра и абсолютного зла.

"Изгоняющий дьявола"

Зло здесь не прячется где-то за кадром, оно в ребенке. Это один из самых известных фильмов об экзорцизме, который до сих пор пугает настолько, что его не все решаются досмотреть. Грубый, холодный и чрезвычайно реалистичный портрет борьбы с темнотой.

"Полтергейст"

Старый и культовый фильм пощекочет нервы так, как не смогут новые. Ребенок исчезает, вещи движутся сами, а дом, построенный на костях, начинает мстить. Это именно та лента, после просмотра которой не хочется выключать ночник.

"Глубинное зло"

Это ирландский хоррор о женщине, которая начинает подозревать, что ее сын - это нечто другое. Вас ждут тревожная атмосфера, холодные пейзажи и страх, который разворачивается очень медленно, но уверенно. Финал поразит и точно заставит вздрогнуть.