5 новых фильмов, которые стоит посмотреть: финал последнего - просто шок

РБК-Украина предлагает подборку фильмов, которые не дадут оторваться от экрана до последней минуты.

"Еще одна простая услуга"

Черная мистическая комедия рассказывает о продолжении дружбы детектива-блогера Стефани и загадочной богачки Эмили. На этот раз они воссоединяются на прекрасном острове в Италии, где последняя готовится к свадьбе с богатым итальянским бизнесменом.



"Я тебя не понимаю"

Парочка влюбленных отправляется в отпуск перед предстоящим усыновлением. Однако это путешествие оборачивается в невероятные приключения, когда мужчины теряются в незнакомой стране и остаются без мобильной связи.



"Зеленая банда"

Комедия рассказывает о группе воров, которые принадлежат к тайной организации. У них только одна миссия - бороться с богачами, которые причастны к коррупционным скандалам, оскорбляют женщин и вредят природе.



"Миссия невыполнима 8"

В финальной расплате легендарный герой Тома Круза готовится к новому опасному заданию. На этот раз он противостоит злоумышленнику, который стремится завладеть доступом к опасному искусственному интеллекту.



"Пункт назначения: Родовое проклятие"

В новой части легендарной франшизы группа незнакомцев оказывается на грани жизни и смерти. На этот раз в центре сюжета студентка колледжа, которую постоянно мучает один и тот же кошмар. Она обращается за помощью к единственному человеку, который знает, как избежать страшных событий. Но удастся ли ей убежать от смерти? Финал по-настоящему шокирует.