5 новых фильмов, которые сделают ваш вечер ярче: и рассмешат, и удивят

"Медовый месяц с моей мамой"

Судьба испытывает юношу, когда невеста бросает его у алтаря ради своего бывшего. Молодому человеку ничего не остается, как отправиться в медовый месяц с мамой. И это приводит к множеству курьезных моментов.



"Клуб убийств по четвергам"

Четверо пенсионеров проводят время за расследованием нераскрытых дел об убийствах. Однако невинное детективное хобби приобретает опасный поворот, когда они сталкиваются с настоящим преступлением.



"Игра вдовы"

Испанский криминал рассказывает о загадочном преступлении в семье. Когда на парковке находят мертвого мужчину, под подозрением оказывается его идеальная жена.



"Не для записи"

Музыкальная драма о певице из Лос-Анджелеса, которая на первый взгляд имеет успешные карьеру и жизнь. Но за идеальной картинкой скрывается страшная реальность.



"Бабули"

Трогательная комедия о родственных связях. После смерти матери Джо открывает итальянский ресторан, чтобы почтить память родного человека. А поварами в заведении становятся колоритные и эмоциональные местные бабушки.