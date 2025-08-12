6 фильмов, от которых стынет кровь: об акулах, монстрах и опасных глубинах

"Опасное животное"

Молодая серфингистка оказывается на лодке убийцы, который стремится скормить своих жертв акулам. Сможет ли она вырваться из заточения и перехитрить опасного хищника?



"Под водой"

Экипаж исследователей опускается на глубины океана с важной миссией. Однако уже скоро они оказываются в ловушке, когда их лабораторию разрушает землетрясение.



"В пасти океана"

Туристическое путешествие превращается в кошмар, когда пятеро пассажиров гидросамолета оказываются в тупике на воде, где подстерегает опасный хищник. Смогут ли они добраться до суши и выжить?



"Мель"

Серфингистка оказывается в затруднительном положении недалеко от берега, когда на нее нападает акула. И хотя до берега недалеко, добраться туда оказывается настоящим испытанием силы воли.



"Морские паразиты"

Морской биолог даже не ожидала, во что превратится ее экскурсия по морским водам. Наткнувшись на невидимый объект, который заразил запасы воды, она вместе с командой рыбаков оказалась на грани жизни и смерти.



"Любимая"

Оказавшись на неизвестном острове после катастрофы на воде, героиня оказывается один на один с опасным монстром. Сможет ли она одолеть чудовище и спасти свою жизнь?