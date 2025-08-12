6 фільмів, від яких холоне кров: про акул, монстрів та небезпечні глибини

"Небезпечна тварина"

Молода серфінгістка опиняється на човні вбивці, який прагне згодувати своїх жертв акулам. Чи зможе вона вирватися з ув'язнення та перехитрити небезпечного хижака?



"Під водою"

Екіпаж дослідників опускається на глибини океану з важливою місією. Проте вже скоро вони опиняються у пастці, коли їхню лабораторію руйнує землетрус.



"У пащі океану"

Туристична подорож перетворюється на кошмар, коли п'ятеро пасажирів гідролітака опиняються у безвиході на воді, де чатує небезпечний хижак. Чи зможуть вони дістатися до суші та вижити?



"Мілина"

Серфінгістка опиняється в скрутному становищі неподалік від берега, коли на неї нападає акула. І хоча до берега недалеко, дістатися туди виявляється справжнім випробуванням сили волі.



"Морські паразити"

Морська біологиня навіть не очікувала, у що перетвориться її екскурсія морськими водами. Натрапивши на невидимий об'єкт, який заразив запаси води, вона разом з командою рибалок опинилася на межі життя та смерті.



"Кохана"

Опинившись на невідомому острові після катастрофи на воді, героїня опиняється сам на сам з небезпечним монстром. Чи зможе вона здолати чудовисько та врятувати своє життя?