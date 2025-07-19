8 фильмов о боксе, которые изменят взгляды на жизнь: о вере, борьбе и несокрушимости
Предлагаем окунуться в мир боксерского кино о трудностях борьбы, силе духа и несокрушимости. Эти фильмы точно вдохновят каждого на собственные победы.
РБК-Украина делится подборкой фильмов о боксе, которые изменят взгляды на жизнь.
"Обратный отсчет: Тейлор и Серрано"
Документальный фильм о подготовке боксерок Кэти Тейлор и Аманды Серрано к важнейшему бою в карьере. Зрители видят, как формируются характеры спортсменок не только в ринге, но и вне его.
"Огонь внутри
Спортивный байопик о боксерке штата Мичиган Клариссе "Ти-Рекс" Шилдс, которая стремится получить олимпийское золото. Она мечтает не только достичь высоких результатов, но и изменить отношение к женщинам в этом виде спорта.
"Спасительный"
Остросюжетный фильм о борьбе не только на ринге, но и за его пределами. В центре сюжета - боксер, который пытается наладить отношения со своей дочерью. Ради спасения карьеры и семьи он снова вынужден сделать решительный удар.
"Крошка на миллион долларов"
Спортивная драма о бывшей официантке, которая становится звездой бокса. Ее тренер помогает ей поверить в себя и достичь невероятных высот. Однако одна полученная травма меняет все.
"Рокки" (Rocky)
Культовый фильм о малоизвестном боксере, который получает шанс посоревноваться с известным чемпионом. История о настойчивости, вере в себя и победах.
"Боец"
Драма о двух братьях-боксеров, которые преодолевают жизненные препятствия и борются за чемпионский титул. Фильм о преодолении трудностей, борьбе и победе над собой.
"Шульга"
Рассказ о боксере, который теряет славу, но находит силы вернуться в спорт. История об упорном труде, семейных ценностях и мотивации.
"Крид"
Сын Апполло Крида ищет свой путь в боксерском мире. Под руководством Рокки он учится преодолевать трудности и стремится стать чемпионом.
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