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8 фильмов о боксе, которые изменят взгляды на жизнь: о вере, борьбе и несокрушимости

Суббота 19 июля 2025 19:48
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8 фильмов о боксе, которые изменят взгляды на жизнь: о вере, борьбе и несокрушимости Эти фильмы о боксе вдохновляют на перемены (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Предлагаем окунуться в мир боксерского кино о трудностях борьбы, силе духа и несокрушимости. Эти фильмы точно вдохновят каждого на собственные победы.

РБК-Украина делится подборкой фильмов о боксе, которые изменят взгляды на жизнь.

"Обратный отсчет: Тейлор и Серрано"

Документальный фильм о подготовке боксерок Кэти Тейлор и Аманды Серрано к важнейшему бою в карьере. Зрители видят, как формируются характеры спортсменок не только в ринге, но и вне его.


"Огонь внутри

Спортивный байопик о боксерке штата Мичиган Клариссе "Ти-Рекс" Шилдс, которая стремится получить олимпийское золото. Она мечтает не только достичь высоких результатов, но и изменить отношение к женщинам в этом виде спорта.


"Спасительный"

Остросюжетный фильм о борьбе не только на ринге, но и за его пределами. В центре сюжета - боксер, который пытается наладить отношения со своей дочерью. Ради спасения карьеры и семьи он снова вынужден сделать решительный удар.


"Крошка на миллион долларов"

Спортивная драма о бывшей официантке, которая становится звездой бокса. Ее тренер помогает ей поверить в себя и достичь невероятных высот. Однако одна полученная травма меняет все.


"Рокки" (Rocky)

Культовый фильм о малоизвестном боксере, который получает шанс посоревноваться с известным чемпионом. История о настойчивости, вере в себя и победах.


"Боец"

Драма о двух братьях-боксеров, которые преодолевают жизненные препятствия и борются за чемпионский титул. Фильм о преодолении трудностей, борьбе и победе над собой.


"Шульга"

Рассказ о боксере, который теряет славу, но находит силы вернуться в спорт. История об упорном труде, семейных ценностях и мотивации.


"Крид"

Сын Апполло Крида ищет свой путь в боксерском мире. Под руководством Рокки он учится преодолевать трудности и стремится стать чемпионом.

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