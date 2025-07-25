6 свежих фильмов, с которыми вы забудете о времени: здесь только новые боевики и крутые триллеры

"Аматор"

Вас ждет история, где есть ЦРУ, потери, и главный герой, который берется за дело, значительно превышающее его полномочия. В центре сюжета мужчина, который теряет свою возлюбленную. Он шантажирует руководство, чтобы отправиться на миссию, которая выходит за пределы логики. И поэтому боевик получил немало интересных сюжетных линий.

"Профи"

Бывший морпех пытается жить так, чтобы не оглядываться в прошлое. Но события как будто против него. Главному герою придется "взяться за старое", чтобы решить новые проблемы. И это будет эпично.

"Грешники"

В этой истории есть все: брутальные и жуткие сцены, харизма, неожиданные повороты, немного хаоса и много стиля. Главные герои идут против правил, но даже не подозревают, что их ждет. Иногда страшно, иногда - перехватывает дыхание, этот фильм точно запомнится.

"Финикийская схема"

Шпионская комедия покажет сразу несколько линий, каждая из которых очень интересна. И то, как главный герой пытается доказать, что его жизнь не была напрасной, впечатляет. Событий так много, что уследить за ними нелегко, но в этом вся "изюминка" - вам точно не удастся оторваться.

"Операция "Черный кейс"

Триллер со шпионским сюжетом расскажет о теневой миссии, о которой никто не должен узнать. Это кино в духе "Миссии невыполнимой", но с более темным настроением. Никаких супергероев, только спецслужбы, компроматы и высокие ставки. И все это без единой секунды спокойствия.

"Сила теней"

Боевик с высоким уровнем адреналина, который прекрасно подойдет как фильм на один вечер. Наемники с прошлым, которое лучше не вспоминать, объединяются, чтобы уничтожить врага, который знает о них все. Здесь все о доверии и выживании, о предательстве и лояльности. Поэтому он подойдет тем, кто любит не только стрельбу, но и драму между строк.