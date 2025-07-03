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Кино, воспитывающее вкус: 6 фильмов, которые научат создавать неповторимые образы

Четверг 03 июля 2025 19:54
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Кино, воспитывающее вкус: 6 фильмов, которые научат создавать неповторимые образы Подборка фильмов для вдохновения в моде и стиле (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Кино способно не только развлекать, но и вдохновлять на создание стильных и уверенных образов.

РБК-Украина предлагает подборку фильмов, которые воспитывают вкус, вдохновляют на изменения и переосмысление жизненных ценностей и приоритетов.

"Дом Гуччи"

Фильм вдохновлен реальной историей семейной империи итальянского дома. Это история о том, что значит имя, чего оно стоит и как далеко можно зайти ради признания и контроля.


"Признание шопоголика"

Комедия о любительнице шопинга, которая страдает финансовой безграмотностью, но мечтает о будущем в сфере моды. Однажды она не успевает на собеседование и устраивается в колумнисткой в финансовый журнал. Ее колонка мгновенно становится успешной, но тайна грозит разрушить ее личную жизнь и карьеру.


"Дьявол носит Прада"

Легендарная классика о молодой журналистке, которая устраивается в модный журнал и под руководством требовательного редактора проходит трансформацию. Фильм исследует сложный мир моды, карьерные амбиции и личные жертвы.

"Портниха. Месть от кутюр"

Напряженная драма о женщине-воровке, которая возвращается в родной австралийский городок. Она стремится отомстить за трагедию, которую пережила в детстве, и использует для этого свои "модные" навыки. Фильм погружает в темы искупления, борьбы с собственными демонами и самовыражения.

"8 подруг Оушена"

Сестра известного мошенника выходит из тюрьмы и собирает команду женщин для грандиозного ограбления. Чтобы устроить себе роскошную жизнь, они должны пробраться на модный бал и украсть драгоценное бриллиантовое ожерелье.

"Высокая мода"

Эстер завершает свою карьеру главной швеи в мастерской Dior. Однажды у нее в метро крадет сумочку 20-летняя Джейд. Вместо того, чтобы вызвать полицию, она решает позаботиться о девушке и передать ей свои знания.

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