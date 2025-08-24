8 фильмов ко Дню Независимости Украины: о несокрушимости духа и борьбе

"Черкаси"

Военная драма об обороне одноименного украинского морского корабля, который дал отпор российским войскам в бухте Донузлав во время оккупации Крыма в марте 2014 года. Основанная на реальных событиях лента раскрывает подвиг экипажа, который в течение трех недель сопротивлялся оккупанту, пока другие сдавались.



"Довбуш"

Исторический экшн о легендарном разбойнике Олексе Довбуше и его брате Иване, которые ведут борьбу с польской шляхтой. Пока один стремится к справедливости и борьбе за народ, другой имеет собственные интересы.



"Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Фильм рассказывает о жизни украинских художников эпохи "розстріляного відродження". По приказу Сталина в Харькове для них создали специальный дом "Слово". Однако уже скоро жизнь там превращается в коммунистический ад.



"20 днів у Маріуполі"

Оскароносный документальный фильм о первых неделях полномасштабного вторжения рассказывает о преступлениях россиян в Мариуполе и как город до последнего сопротивлялся. Уникальные кадры зафиксировали и вывезли журналисты Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко.

"Одного літа в Україні"

Документальный военный фильм о войне в Украине глазами иностранных добровольцев. Бойцы Международного Легиона ГУР МОУ вместе проходят службу, тренировки, становятся настоящими собратьями и выполняют боевые задачи в горячих точках.



"Заборонений"

Биографическая картина о поэте-шестидесятнике Василии Стусе. Его противостояние советской системе и притеснениям стали символом несокрушимости украинского духа.



"Зима у вогні"

Документальный фильм об одном из важнейших этапов истории современной Украины - борьбе - Революции достоинства в 2013-2014 годах. Лента демонстрирует борьбу украинцев за свободу. Люди разного возраста и профессий выстояли несмотря на насилие, холод и опасность.



"Захар Беркут"

Экранизация повести Ивана Франко о борьбе карпатских горцев с монгольскими захватчиками. Фильм поражает зрелищными локациями и сценами, а также в очередной раз напоминает о несокрушимом духе украинского народа.