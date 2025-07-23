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8 турецких сериалов о любовь, которые подарят смех, страсть и хорошее настроение

Эти летние турецкие сериалы очаруют с первых минут (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Лето - идеальное время для легких романтических историй. А турецкие сериалы прекрасно поднимают настроение и дарят море эмоций.

РБК-Украина предлагает подборку летних турецких сериалов о любви, которые сочетают смех, страсть и немного драмы.

"Влюбишься"

Комедийная мелодрама о звезде шоу-бизнеса Толгу Туна, который с детства грезил сценой и достиг бешеной популярности. Его привычная жизнь переворачивается, когда он встречает Асю - девушку, которая не в восторге от его славы.


"Любовь. Логика. Месть"

Романтическая история о бывших супругах, которые воссоединяются после драматического развода. Озан и Эсра хранят немало обид, но совместная работа снова объединяет разбитые сердца.


"Позвони моему менеджеру"

Комедийная драма рассказывает о закулисье шоу-бизнеса. Выпускница Диджле мечтает стать успешной в мире кино. Она обращается за помощью к отцу, однако получает отпор. Тогда девушка решается на решительный шаг, который навсегда меняет ее карьеру и помогает встретить любовь.


"Везде только ты"

Романтическая комедия об амбициозной Селин и успешном бизнесмене Демире, которые случайно становятся совладельцами одного дома и вынуждены жить вместе, несмотря на взаимные споры.


"Мистер ошибка"

Случайность сводит вместе легкомысленного ресторатора Озгюра и серьезную Эзги, которая мечтает о любви. Мужчина помогает девушке найти идеального мужчину, но со временем сотрудничество перерастает в настоящие чувства, которые меняют жизнь обоих.


"Постучись в мою дверь"

Уже классическая романтическая история об амбициозной девушке Эде, которая мечтает стать ландшафтным дизайнером, и холодном, но успешном бизнесмене Серкане. Их пути неожиданно пересекаются и они заключают фиктивную помолвку, которая впоследствии перерастает в настоящую любовь.


"Запах клубники"

Драматично-романтическая комедия о кондитерке Асли, жизнь которой меняется после встречи с богатым ловеласом Бураком. После громкого скандала судьба снова и снова сводит их вместе, давая шанс на неожиданную любовь.


"Любовь напрокат"

Ради спасения брата официантка Дефне соглашается соблазнить и жениться на бизнесмене Омере. Однако со временем ситуация осложняется, ведь между героями зарождаются настоящие чувства.

 

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