8 турецьких серіалів про кохання, які подарують сміх, пристрасть і гарний настрій

"Покохаєш"

Комедійна мелодрама про зірку шоу-бізнесу Толгу Туна, який із дитинства марив сценою та досяг шаленої популярності. Його звичне життя перевертається, коли він зустрічає Асью - дівчину, яка не в захваті від його слави.



"Любов. Логіка. Помста"

Романтична історія про колишнє подружжя, яке возз'єднується після драматичного розлучення. Озан та Есра зберігають чимало образ, та спільна робота знову об'єднує розбиті серця.



"Зателефонуй моєму менеджеру"

Комедійна драма розповідає про залаштунки шоу-бізнесу. Випускниця Діджле мріє стати успішною у світі кіно. Вона звертається по допомогу до батька, проте отримує відсіч. Тоді дівчина наважується на рішучий крок, який назавжди змінює її кар'єру та допомагає зустріти кохання.



"Скрізь тільки ти"

Романтична комедія про амбітну Селін та успішного бізнесмена Деміра, які випадково стають співвласниками одного будинку й змушені жити разом попри взаємні суперечки.



"Містер помилка"

Випадковість зводить разом легковажного ресторатора Озгюра та серйозну Езгі, яка мріє про кохання. Чоловік допомагає дівчині знайти ідеального чоловіка, але з часом співпраця переростає у справжні почуття, які змінюють життя обох.



"Постукай в мої двері"

Вже класична романтична історія про амбітну дівчину Еду, яка мріє стати ландшафтною дизайнеркою, та холодного, але успішного бізнесмена Серкана. Їхні шляхи несподівано перетинаються і вони укладають фіктивні заручини, які згодом переростають у справжнє кохання.



"Запах полуниці"

Драматично-романтична комедія про кондитерку Асли, життя якої змінюється після зустрічі з багатим ловеласом Бураком. Після гучного скандалу доля знову і знову зводить їх разом, даючи шанс на несподіване кохання.



"Кохання напрокат"

Заради порятунку брата офіціантка Дефне погоджується спокусити й одружитися з бізнесменом Омером. Проте з часом ситуація ускладнюється, адже між героями зароджуються справжні почуття.