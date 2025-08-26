ua en ru
Актриса Светлицкая призналась, что делала инъекции для похудения: "Ночами я рыдала"

Вторник 26 августа 2025 20:36
Актриса Светлицкая призналась, что делала инъекции для похудения: "Ночами я рыдала" Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Елена Светлицкая опубликовала откровенный пост в соцсетях, где рассказала о болезненных изменениях в своей жизни, борьбе с расстройствами пищевого поведения и о том, как пришла к решению использовать инъекции для похудения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

По словам артистки, ей давно хотелось честно поговорить с подписчиками, ведь у многих возникли вопросы относительно ее отношения к медицинскому вмешательству, которое ранее она не поддерживала.

"У вас, видимо, за последнее время возникло много вопросов ко мне. Например, почему я так откровенно говорю об инъекциях для похудения, если раньше я вообще была против прививок, таблеток и любого вмешательства в тело", - отметила Светлицкая.

Актриса признала, что ее мировоззрение за последние пять лет претерпело значительные изменения.

"Да, действительно, я пять лет назад и я сегодня - это совершенно разные личности. Те, кто со мной давно, точно помнит, как я рожала дома, воспитывала детей без подгузников, не делала прививок и терпела головную боль, пока она сама не пройдет. Что-то из перечисленного мне до сих пор остается близким. Но время идет, и мои взгляды тоже меняются. Особенно в свете последних событий в моей жизни", - добавила она.

Актриса Светлицкая призналась, что делала инъекции для похудения: &quot;Ночами я рыдала&quot;Елена Светлицкая с детьми (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Светлицкая вспомнила, как сложно ей было пережить зиму - эмоционально и физически.

Она рассказала о ночных рыданиях, переедании, булимии и о том, как этот период сказался на ее здоровье и отношениях с детьми.

"Возможно, до конца я вам не открывала ту боль, которую проживала зимой. Было очень больно и тяжело. Все это отражалось на моем теле. По ночам я рыдала, подавляла свои переживания едой, а потом рвала в слезах. Сама не верю, что все это происходило со мной", - поделилась знаменитость.

"Психологи, специалисты по РХП, медитации, спорт - ничего не могло остановить этот ад. Самое ужасное воспоминание - это когда Вера зашла в ванную, а ее мама сидела над унитазом и рыдала. Таким ли примером я хочу быть для своих детей - нет!", - добавила Светлицкая.

Актриса Светлицкая призналась, что делала инъекции для похудения: &quot;Ночами я рыдала&quot;Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

По словам Елены, именно использование инъекций стало для нее тем инструментом, который помог справиться с кризисом и вернуться к себе.

"РХП позади. И да, возможно я не смогла с этим справиться сама, но есть результат. И это главное. Уверена, что вы оцените мою откровенность и открытость. Потому что вы даже не представляете, какое количество звезд использует это и вам не рассказывает", - отметила Светлицкая.

Личная жизнь Светлицкой

В январе этого года актриса Елена Светлицкая поделилась, что развелась с мужем Николаем после десятилетнего брака.

В марте артистка призналась, что до сих пор переживает последствия разрыва, однако не исключает, что у них с бывшим мужем еще может быть совместное будущее.

По ее словам, несмотря на официальный развод, между ними наладился теплый контакт.

Она не исключает, что пауза в отношениях пойдет на пользу и позволит восстановить брак.

Актриса Светлицкая призналась, что делала инъекции для похудения: &quot;Ночами я рыдала&quot;Елена Светлицкая с экс-супругом и детьми (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Светлицкая также объяснила, что главной причиной разрыва стала нехватка общения: пара почти не проводила время вдвоем. Елена большинство внимания сосредоточила на детях и работе.

В то же время актриса заявила, что не намерена требовать от Николая алименты.

Она уверена, что им удастся мирно решить все вопросы относительно имущества, а также договориться о поддержке дочерей без конфликтов.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

