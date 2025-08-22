ua en ru
Оля Полякова честно призналась, читает ли переписки мужа (видео)

Пятница 22 августа 2025 23:22
UA EN RU
Оля Полякова честно призналась, читает ли переписки мужа (видео) Оля Полякова высказалась об отношениях с мужем (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Оля Полякова раскрыла новые подробности личной жизни. Она честно призналась, читала ли переписки своего мужа Вадима Буряковского.

Как сообщает РБК-Украина, откровенное признание артистка сделала в Instagram-видео для радио Maximum.

Что сказала Полякова об отношениях с мужем

Артистка поразила честностью. Она проверяет, как и с кем общается ее муж в переписках.

Более того, делает это всегда. И за 20 лет брака Вадим не дал поводов для волнения.

"Всегда. Боже, ничего интересного. Хоть бы за 20 лет что-то подкинул, какую-то перчинку, блин", - с легкостью и юмором сказала она.

Не менее откровенно Полякова рассказала, что в браке, бывает, берут эмоции. Она из тех людей, которые в своих ошибках могут обвинять других.

"Конечно (обвиняла - ред), и всех, кто попадается под руки", - поделилась она.

Как отреагировали в сети

Искренность и открытость Оли не оставили равнодушными пользователей. Многие положительно оценили ее честность и энергию.

  • "Богиня красоты".
  • "Смешная, замечательная, энергичная. А ноги какие"
  • "Что бы ни говорили о ней, но то, что она занимается спортом, то видно, какая энергия прет".
  • "Мы знаем даже номер телефона Оли то нас, ничем не удивить".
  • "Вы замечательная".

Что известно о личной жизни Оли Поляковой

Напомним, певица и бизнесмен, который старше ее на 16 лет, вместе более 20 лет. У них две дочери - Маша, которая уже вышла замуж, и 13-летняя Алиса.

Артистка ранее делилась, что имела кризис в отношениях с любимым. Однако паре удалось преодолеть трудности.

Оля Полякова честно призналась, читает ли переписки мужа (видео)Полякова с мужем (фото: instagram.com/polyakovamusic)

