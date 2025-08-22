Оля Полякова честно призналась, читает ли переписки мужа (видео)
Оля Полякова раскрыла новые подробности личной жизни. Она честно призналась, читала ли переписки своего мужа Вадима Буряковского.
Как сообщает РБК-Украина, откровенное признание артистка сделала в Instagram-видео для радио Maximum.
Что сказала Полякова об отношениях с мужем
Артистка поразила честностью. Она проверяет, как и с кем общается ее муж в переписках.
Более того, делает это всегда. И за 20 лет брака Вадим не дал поводов для волнения.
"Всегда. Боже, ничего интересного. Хоть бы за 20 лет что-то подкинул, какую-то перчинку, блин", - с легкостью и юмором сказала она.
Не менее откровенно Полякова рассказала, что в браке, бывает, берут эмоции. Она из тех людей, которые в своих ошибках могут обвинять других.
"Конечно (обвиняла - ред), и всех, кто попадается под руки", - поделилась она.
Как отреагировали в сети
Искренность и открытость Оли не оставили равнодушными пользователей. Многие положительно оценили ее честность и энергию.
- "Богиня красоты".
- "Смешная, замечательная, энергичная. А ноги какие"
- "Что бы ни говорили о ней, но то, что она занимается спортом, то видно, какая энергия прет".
- "Мы знаем даже номер телефона Оли то нас, ничем не удивить".
- "Вы замечательная".
Что известно о личной жизни Оли Поляковой
Напомним, певица и бизнесмен, который старше ее на 16 лет, вместе более 20 лет. У них две дочери - Маша, которая уже вышла замуж, и 13-летняя Алиса.
Артистка ранее делилась, что имела кризис в отношениях с любимым. Однако паре удалось преодолеть трудности.
Полякова с мужем (фото: instagram.com/polyakovamusic)
