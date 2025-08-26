Акторка Світлицька зізналась, що колола інʼєкції для схуднення: "Ночами я ридала"

Українська акторка Олена Світлицька опублікувала відвертий допис у соцмережах, де розповіла про болісні зміни у своєму житті, боротьбу з розладами харчової поведінки та про те, як дійшла до рішення використовувати інʼєкції для схуднення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

За словами артистки, їй давно хотілося чесно поговорити з підписниками, адже у багатьох виникли питання щодо її ставлення до медичного втручання, яке раніше вона не підтримувала.

"У вас, мабуть, за останній час виникло багато питань до мене. Наприклад, чому я так відверто говорю про інʼєкції для схуднення, якщо раніше я взагалі була проти щеплень, пігулок і будь-якого втручання в тіло", - зазначила Світлицька.

Акторка визнала, що її світогляд за останні п’ять років зазнав значних змін.

"Так, дійсно! Я пʼять років тому і я сьогодні - це зовсім різні особистості. Ті, хто зі мною давно, точно памʼятає, як я народжувала вдома, виховувала дітей без підгузків, не робила щеплень і терпіла головний біль, доки він сам не пройде. Щось із перерахованого мені досі залишається близьким. Але час іде, і мої погляди теж змінюються. Особливо у світлі останніх подій в моєму житті", - додала вона.

Світлицька згадала, як складно їй було пережити зиму - емоційно і фізично.

Вона розповіла про нічні ридання, переїдання, булімію та про те, як цей період позначився на її здоров’ї та стосунках із дітьми.

"Можливо, до кінця я вам не відкривала той біль, який проживала взимку. Було дуже боляче і важко. Все це відображалося на моєму тілі. Ночами я ридала, придушувала свої переживання їжею, а потім блювала в сльозах. Сама не вірю, що все це відбувалося зі мною", - поділилася знаменитість.

"Психологи, спеціалісти з РХП, медитації, спорт - нічого не могло зупинити це пекло. Найжахливіший спогад - це коли Віра зайшла у ванну, а її мама сиділа над унітазом і ридала. Чи таким прикладом я хочу бути для своїх дітей - ні!", - додала Світлицька.

За словами Олени, саме використання інʼєкцій стало для неї тим інструментом, який допоміг впоратися з кризою та повернутися до себе.

"РХП позаду. І так, можливо я не змогла з цим справитися сама, але є результат. І це головне. Впевнена, що ви оціните мою відвертість і відкритість. Бо ви навіть не уявляєте, яка кількість зірок використовує це і вам не розповідає", - зазначила Світлицька.

Особисте життя Світлицької

У січні цього року акторка Олена Світлицька поділилася, що розлучилася з чоловіком Миколою після десятирічного шлюбу.

У березні артистка зізналася, що досі переживає наслідки розриву, однак не виключає, що у них із колишнім чоловіком ще може бути спільне майбутнє.

За її словами, попри офіційне розлучення, між ними налагодився теплий контакт.

Вона не відкидає, що пауза в стосунках піде на користь і дозволить відновити шлюб.

Світлицька також пояснила, що головною причиною розриву стала нестача спілкування: пара майже не проводила час удвох. Олена більшість уваги зосередила на дітях та роботі.

Водночас акторка заявила, що не має наміру вимагати від Миколи аліменти.

Вона впевнена, що їм вдасться мирно вирішити всі питання щодо майна, а також домовитися про підтримку дочок без конфліктів.