Кум Насти Каменских честно признался, был ли у них роман

Суббота 23 августа 2025 23:44
Кум Насти Каменских честно признался, был ли у них роман Когда-то Насте Каменских приписывали роман с Геннадием Витером (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Певец и продюсер Геннадий Витер прокомментировал слухи о романе с певицей Настей Каменских. Он рассказал, поддерживает ли связь со звездой и почему не любит ее мужа Потапа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Геннадия ТСН.

Что сказал Геннадий Витер об отношениях с Каменских

Когда-то давно ходили слухи, якобы продюсер крутил роман с юной артисткой. Однако он уверяет, что это неправда.

Такие сплетни распространили после того, как они стали крестными родителями для сына преподавателя музыки и вокала Алены Савиновой.

"Романы, которые нам когда-то приписывали, могу прокомментировать так: "Покажите мне мужчину, который не хотел когда-то замутить с Настей Каменских" - заявил он.

В то же время артист признался, что подобные слухи его искренне удивили, поскольку базировались на совместных фото.

"Мы кумовья, конечно, у нас есть много общих кадров", - подчеркнул он.

Он также признался, поддерживает ли связь с Каменских. Как выяснилось, последний раз они виделись еще в прошлом году.

Кум Насти Каменских честно признался, был ли у них романВитер об отношениях с Каменски

Что Геннадий Витер думает о Потапе

Как выяснилось, одной из причин редкого общения крестных родителей в частности стал муж певицы.

Дело в том, что Геннадий не в восторге от поведения рэпера, который сбежал за границу во время полномасштабной войны и там продолжает петь на русском, а также работать с россиянами.

"Все, что связано с Потапом, я воспринимаю очень агрессивно", - заявил он.

Кто такой Геннадий Витер

Украинский певец, телеведущий и телепродюсер, который родился 29 мая 1973 года в Николаеве.

В 24 года перебрался в Киев, где работал журналистом проекта "Шоуманія" и ведущим программы "Аналіз крові".

Позже создал собственный продакшн по производству телепрограмм. С 2017 года продюсирует премию "Музична платформа України".

В активе Геннадия также немало музыкальных произведений. Среди таких - "Вода", "Тестостеронит", "Серденько" и другие.

