Алина Паш, которая молчала о войне, вернулась в Украину (видео)

Певица Алина Паш, которая с начала большой войны жила в США и не комментировала войну в Украине, неожиданно вернулась в Киев.
Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.
Исполнительница до недавнего времени жила в США, где продвигала англоязычные песни и удалила большинство архивных постов в соцсетях, в том числе и те, что касались Украины.
В Киеве она уже несколько недель посещает публичные мероприятия, среди которых - музыкальное событие Валентины Левченко, а также встречи с коллегами, в частности alyona alyona.
Накануне имя Alina Pash снова привлекло внимание после неожиданного выхода на сцену Дворца спорта.
21 сентября 2025 года
Там состоялся большой концерт Дмитрия Монатика. Сам артист ранее объяснял, что сотрудничал с Паш над композицией "Скромность" еще до ее переезда в США.
По словам Монатика, его коллега сожалеет о прошлых поступках, в частности выступлениях на одной сцене с россиянами.
"Она очень сильно раскаивается и хочет, чтобы ее поняли, но, наверное, еще нужно время", - говорил он.
Имя певицы неоднократно оказывалось в центре публичных скандалов.
В 2019 году она должна была выступать на параде ко Дню Независимости Украины, однако общественный резонанс вызвали ее фото в куртке, цвета которой напоминали российский флаг.
Дополнительной критике артистка подверглась из-за резкой реакции на комментарии пользователей в соцсетях.
Еще раньше, в 2017 году, Паш опубликовала фотографию с Красной площади в Москве, где позировала в футболке с надписью "Kyiv".
По словам звезды, этот жест был своеобразным протестом, однако даже ее мать советовали ей удалить изображение, ведь в Украине оно вызвало неоднозначную реакцию.
В начале своей карьеры артистка также гастролировала в России. В 2013-2014 годах она выступала в составе группы Delicious Ladies, несмотря на Революцию достоинства.
А в 2018 году планировала сольный тур РФ, однако после волны возмущения концерты были отменены.
Наибольший резонанс вызвал Нацотбор на "Евровидение-2022". Паш одержала победу, но впоследствии была дисквалифицирована из-за обвинений в незаконном пересечении границы с оккупированным Крымом в 2015 году и возможном использовании поддельных документов.
Волонтер Сергей Стерненко обнародовал информацию, что артистка могла лететь рейсом Киев-Москва, а уже оттуда попала на полуостров.
В 2022 году исполнительница приняла участие в фестивале Sziget в Будапеште, несмотря на то, что среди участников были и российские артисты.
Свое участие Паш объясняла стремлением "донести украинский голос" и заставить представителей РФ чувствовать стыд за политику Кремля.
