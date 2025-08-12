Анатолич разнес "антивоенную" риторику Макса Коржа: боится прямо назвать виновных

Выступление белорусского певца Макса Коржа в Варшаве, где было много украинцев , разделило сеть: одни поддержали артиста, другие - раскритиковали за исполнение русскоязычных песен на одной сцене с аудиторией, в которой были и россияне. К обсуждению присоединился и Анатолий Анатолич.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram шоумена.

Анатолий Анатолий "проехался" по Коржу

Анатолич опубликовал видео, где раскритиковал так называемую антивоенную позицию Коржа, в частности его выступление в Польше, во время которого со сцены прозвучало: "Останови войну".

"К кому обращается Макс Корж, как вы думаете? Может к Бараку Обаме, может к Саддаму Хусейну, может это он о войне с Палестиной, может к Нетаньяху, может, я не знаю, к Джо Байдену обращается? К кому он обращается? Может к Владимиру Зеленскому он обращается: "остановите войну"? К кому он, бл*ха, обращается?" - эмоционально сказал он.

Шоумен отметил, что певец так и не озвучил четкой позиции по войне и не назвал Россию виновной в ее развязывании.

"Понимаете, Макс Корж, как и эта вся пацанская романтика, как Баста, который был суперпопулярным в Украине... Все это оказалось абсолютной пустышкой, у которой даже не хватает яиц назвать войну войной и виновников этой войны. А если спросить россиян на улице, хотят ли они остановить войну, они все скажут: "Да, мы хотим остановить войну, но для этого нам надо убивать украинцев". То есть они все против войны, как Макс Корж, но для этого надо убивать нас. Вот это - Макс Корж", - подытожил ведущий.

Концерт Коржа в Варшаве

9 августа белорусский певец Макс Корж дал масштабный концерт в Варшаве.

Из-за большого количества желающих посетить событие - Национальный стадион вмещает около 60 тысяч человек - городские власти перекрывали улицы вокруг арены и меняли маршруты общественного транспорта.

На входе охрана тщательно проверяла фанатов, изымая даже флаги, среди которых были украинские и белорусские.

Среди зрителей было немало украинцев, что подтверждается многочисленными видео в соцсетях.

Это вызвало неоднозначную реакцию: часть пользователей возмущалась, ведь, хотя артист и осудил войну в Украине, он так и не назвал Россию агрессором.

На самом концерте певец призвал "остановить войну", но воздержался от конкретных заявлений, что тоже вызвало волну критики.

В то же время некоторые фанаты стали на его защиту, отмечая, что он поддерживает Украину и выступает против войны, а его русскоязычные песни объясняли белорусским происхождением исполнителя.

История взаимоотношений Коржа с Украиной тоже была непростой. В 2016 году СБУ запретила ему въезд из-за посещения оккупированного Крыма, но уже в 2017-м отменила запрет, объяснив это отсутствием угрозы нацбезопасности.

После начала полномасштабного вторжения России артист выступил против войны, опубликовав сообщение в Instagram, но опять же не упомянув РФ как агрессора.

Макс Корж (фото: instagram.com/maxkorzhmus)

В июне 2022-го он выпустил русскоязычную антивоенную композицию со строками "Прав тот, кто защищает свой дом".

Несмотря на это, в расписании певца оставались концерты в России. Лишь после волны критики он якобы отменил выступления, хотя даты оставались в открытом доступе.

Долгое время Корж жил в Беларуси, но, по сообщениям местных СМИ, выехал из страны после вызова "на беседу" по политическим причинам.