Андрей Лузан честно признался, почему сейчас не готов стать отцом

Несмотря на желание иметь семью, украинский комик и военнослужащий Андрей Лузан считает несколько эгоистичным заводить ребенка в нынешних реалиях.

Почему Лузан пока не хочет иметь детей

Он признался, что часто задумывается о будущем и вероятности рождения ребенка. Однако нестабильность в мире заставляет сомневаться в целесообразности отцовства на данном этапе жизни.

"Конечно, есть мысли о семье. Однако считаю, насколько это будет эгоистично - приводить в этот мир ребенка, если, по моему личному мнению, нас ничего классного ближайшие 10-20 лет не ожидает", - сказал он.

Андрей подчеркнул, что рождение ребенка - очень ответственный шаг. Он не хочет принимать такое решение, пока не будет уверен в завтрашнем дне.

"Что бы там ни говорили, что есть возраст, когда надо рожать, я хочу, чтобы у меня не было стресса относительно будущего своего ребенка", - отметил он.

В то же время он не исключает, что когда-то станет отцом. Однако точно не в ближайшие пару лет.

"Если будет такая ситуация, что война продолжается, то я начну об этом серьезно задумываться. Не хочу, чтобы у меня был этот отрыв от своего ребенка огромный, хотя он уже будет существенный. Моему отцу было 25, когда я родился", - поделился он.

"Сейчас планировать что-то очень сложно. И все, кто не заводит детей, они в первую очередь это говорят: мы не знаем, что будет завтра. С одной стороны, да, а с другой - это может быть 10 лет. Вот и что я могу сказать? Конечно, хочется вкладывать немножечко в следующее поколение", - добавил он.



Что известно об Андрее Лузане

Он украинский юморист, продюсер, один из основателей "Левів на Джипі". Родом из Киева. Родился 9 февраля 1990 года.

С началом полномасштабного вторжения перешел на украинский язык и вместе с коллегами, кроме юмора, начал заниматься волонтерской деятельностью, собирая деньги на ВСУ.

А уже в июле 2024 года сам мобилизовался в армию. Сейчас Андрей служит в Силах беспилотных систем, где уничтожает логистику и силы противника FPV-дронами.

Ранее Лузан поделился эмоциями от своего первого боевого выхода. Тогда он вместе с другим побратимом впервые вступил на дежурство в Донецкой области.