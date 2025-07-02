Андрей Лузан раскрыл, в каком полку и как служит: "Давно выполняю боевые задачи"

Юморист и один из участников проекта "Леви на джипі" Андрей Лузан, который мобилизовался в армию летом прошлого года, рассказал о военной службе.
Как сообщает РБК-Украина, подробностями жизни военного комик поделился в Instagram.
Юморист признался, что до сих пор многие его знакомые не до конца принимают его новый статус.
Люди спрашивают, часто ли он бывает в Киеве, пишут о делах, съемках и коллаборациях.
В то же время сам он уже довольно длительное время выполняет боевые задачи в Силах беспилотных систем.
"Вот уже как шестой месяц нахожусь в пункте постоянной дислокации роты ударных беспилотных авиакомплексов по боевому распоряжению", - написал он.
Лузан отметил, что хотел бы объяснить людям, что он служит в армии, а не отдыхает.
"Уже немножко бесит, что многие до сих пор не искупают и думают, что я где-то сижу чилю", - отметил он.
Он добавил, что не сидит в окопе круглосуточно. Есть график дежурств экипажа, согласно которому его команда работает.
"Поэтому часть жизни я живу вполне граждански", - добавил он.
Комик раскрыл, что служит в 412 полку Nemesis Сил беспилотных систем.
"Наш полк регулярно входит в топ-10 по поражению врага в рейтинге Є-балів", - заметил он.
Впервые за год службы военный готовится к отдыху. Он признался, что официально может съездить за границу.
"Чем и займусь. Немножко контента поделаю. И потом я снова возвращаюсь", - поделился он.
О решении встать на защиту страны юморист сообщил в июле. Он закончил военную подготовку и принял присягу в сентябре 2024 года.
Он активно делился деталями подготовки и даже раскритиковал условия для военных.
Вас также может заинтересовать: