Андрій Лузан розкрив, у якому полку та як служить: "Давно виконую бойові задачі"

Гуморист та один з учасників проєкту "Леви на джипі" Андрій Лузан, який мобілізувався до війська влітку минулого року, розповів про військову службу.
Як повідомляє РБК-Україна, подробицями життя військового комік поділився в Instagram.
Гуморист зізнався, що й досі багато його знайомих не до кінця приймають його новий статус.
Люди запитують, чи часто він буває в Києві, пишуть щодо справ, зйомок та колаборацій.
Водночас сам він вже доволі тривалий час виконує бойові завдання в Силах безпілотних систем.
"Оце вже як шостий місяць знаходжусь в пункті постійної дислокації роти ударних безпілотних авіакомплексів по бойовому розпорядженню", - написав він.
Лузан зазначив, що хотів би пояснити людям, що він служить у війську, а не відпочиває.
"Вже трошки аж бісить, що багато хто досі не викупає і думає, що я десь сиджу чілю", - зазначив він.
Він додав, що не сидить в окопі цілодобово. Є графік чергувань екіпажу, згідно з яким його команда працює.
"Тому частину життя я живу цілком цивільно", - додав він.
Комік розкрив, що служить в 412 полку Nemesis Сил безпілотних систем.
"Наш полк регулярно входить в топ-10 по ураженням ворога в рейтингу Є-балів", - зауважив він.
Вперше за рік служби військовий готується до відпочинку. Він зізнався, що офіційно може з'їздити за кордон.
"Чим і займуся. Трошки контенту пороблю. І потім я знову повертаюсь", - поділився він.
Про рішення встати на захист країни гуморист повідомив у липні. Він закінчив військовий вишкіл та склав присягу у вересні 2024 року.
Він активно ділився деталями підготовки та навіть розкритикував умови для військових.
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