Андрій Лузан розкрив, у якому полку та як служить: "Давно виконую бойові задачі"

Що Лузан розповів про службу

Гуморист зізнався, що й досі багато його знайомих не до кінця приймають його новий статус.

Люди запитують, чи часто він буває в Києві, пишуть щодо справ, зйомок та колаборацій.

Водночас сам він вже доволі тривалий час виконує бойові завдання в Силах безпілотних систем.

"Оце вже як шостий місяць знаходжусь в пункті постійної дислокації роти ударних безпілотних авіакомплексів по бойовому розпорядженню", - написав він.

Зірка "Левів на джипі" про життя після мобілізації (скриншот)

Лузан зазначив, що хотів би пояснити людям, що він служить у війську, а не відпочиває.

"Вже трошки аж бісить, що багато хто досі не викупає і думає, що я десь сиджу чілю", - зазначив він.

Лузан про ставлення людей до його служби (скриншот)

Він додав, що не сидить в окопі цілодобово. Є графік чергувань екіпажу, згідно з яким його команда працює.

"Тому частину життя я живу цілком цивільно", - додав він.

Андрій Лузан про військову службу (скриншот)

Де служить комік

Комік розкрив, що служить в 412 полку Nemesis Сил безпілотних систем.

"Наш полк регулярно входить в топ-10 по ураженням ворога в рейтингу Є-балів", - зауважив він.

Де служить засновник "Левів на джипі" (скриншот)

Андрій Лузан йде у відпустку

Вперше за рік служби військовий готується до відпочинку. Він зізнався, що офіційно може з'їздити за кордон.

"Чим і займуся. Трошки контенту пороблю. І потім я знову повертаюсь", - поділився він.

Лузан йде у відпустку (скриншот)

Що відомо про мобілізацію Лузана

Про рішення встати на захист країни гуморист повідомив у липні. Він закінчив військовий вишкіл та склав присягу у вересні 2024 року.

Він активно ділився деталями підготовки та навіть розкритикував умови для військових.

Що відомо про мобілізацію Лузана (фото: instagram.com/luzannnn)