Андрей Лузан очаровал кадрами с сестрой: "Она получилась красивее меня" (фото)
Юморист, продюсер и военный Андрей Лузан раскрыл интересные подробности личной жизни. Мало кто знает, но у него есть сестра.
Как сообщает РБК-Украина, об этом стало известно из новых сториз Лузана.
Лузан показал свою сестру: кто она
В блоге он поделился видео с Екатериной Лузан, на котором она проводит время в Карпатах вместе с родителями.
Эту поездку родным подарил именно Андрей, хотя, как признавался ранее, уговорить родителей принять такой презент было нелегко.
В конце концов они отправились на отдых. И, судя по кадрам Катерины, классно провели время на западе страны.
"Когда Лузан (лучший брат на свете) дарит путешествие в горы с родителями", - написала она и дополнила текст эмодзи сердца и гор.
Появление Екатерины в сториз звезды "Львов на Джипе" сразу привлекло внимание его поклонников. Они начали спрашивать, действительно ли она его сестра.
В частности стало известно, что когда-то девушка участвовала в проекте "Майданс".
"Да, это моя сестра. Да, она вышла красивее меня и да, она победила Николая Зырянова на "Майданс" без шансов", - поделился он.
Что Лузан сказал о сестре (скриншот)
Что известно о Екатерине Лузан
Она активно занимается хореографией. В описании профиля представляет себя как международную артистку и продюсера контента.
"Привет, я Кейт Лузан - международная исполнительница и артистка движения. Я показываю танцы, растяжки и тренировки, которые отражают мой стиль", - говорится в описании ее канала в YouTube.
Кстати, Андрей показывает сестру не впервые. Несколько лет назад он также публиковал совместные фото.
На одном с таких они изображены в детстве. Катя - в зеленой футболке с сердечком.
Андрей Лузан с родными (фото: instagram.com/luzannnn)
