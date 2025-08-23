ua en ru
Андрей Лузан очаровал кадрами с сестрой: "Она получилась красивее меня" (фото)

Суббота 23 августа 2025 08:41
Андрей Лузан очаровал кадрами с сестрой: "Она получилась красивее меня" (фото) Андрей Лузан сделал приятный подарок родным (скриншот с видео)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Юморист, продюсер и военный Андрей Лузан раскрыл интересные подробности личной жизни. Мало кто знает, но у него есть сестра.

Как сообщает РБК-Украина, об этом стало известно из новых сториз Лузана.

Лузан показал свою сестру: кто она

В блоге он поделился видео с Екатериной Лузан, на котором она проводит время в Карпатах вместе с родителями.

Эту поездку родным подарил именно Андрей, хотя, как признавался ранее, уговорить родителей принять такой презент было нелегко.

В конце концов они отправились на отдых. И, судя по кадрам Катерины, классно провели время на западе страны.

"Когда Лузан (лучший брат на свете) дарит путешествие в горы с родителями", - написала она и дополнила текст эмодзи сердца и гор.

Лузан показал сестру (скриншоты)

Появление Екатерины в сториз звезды "Львов на Джипе" сразу привлекло внимание его поклонников. Они начали спрашивать, действительно ли она его сестра.

В частности стало известно, что когда-то девушка участвовала в проекте "Майданс".

"Да, это моя сестра. Да, она вышла красивее меня и да, она победила Николая Зырянова на "Майданс" без шансов", - поделился он.

Андрей Лузан очаровал кадрами с сестрой: &quot;Она получилась красивее меня&quot; (фото)Что Лузан сказал о сестре (скриншот)

Что известно о Екатерине Лузан

Она активно занимается хореографией. В описании профиля представляет себя как международную артистку и продюсера контента.

"Привет, я Кейт Лузан - международная исполнительница и артистка движения. Я показываю танцы, растяжки и тренировки, которые отражают мой стиль", - говорится в описании ее канала в YouTube.

Екатерина Лузан (фото: instagram.com/kate_luzan)

Кстати, Андрей показывает сестру не впервые. Несколько лет назад он также публиковал совместные фото.

На одном с таких они изображены в детстве. Катя - в зеленой футболке с сердечком.

Андрей Лузан очаровал кадрами с сестрой: &quot;Она получилась красивее меня&quot; (фото)Андрей Лузан с родными (фото: instagram.com/luzannnn)

При написании материала были использованы Instagram Андрея Лузана, Instagram и YouTube Екатерины Лузан.

