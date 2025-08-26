Как выглядит Ротару без макияжа и фотошопа: в сети появилось новое фото

В сети появилось новое фото легендарной певицы Софии Ротару без макияжа и ретуши.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на фан-страницу Ротару в Instagram .

Как сейчас выглядит Ротару

На фото артистка позирует со своим поклонником в Киеве. Судя по подписи, снимок был сделан несколько дней назад.

"София Михайловна. Киев. 22.08.2025", - сказано в описании.

78-летняя певица предстала на фото в повседневном образе с футболкой оверсайз. Свой "лук" она дополнила солнцезащитными очками, а также распущенными волосами.

Примечательно, что она позирует для снимка без макияжа и может похвастаться естественной красотой.

София Ротару на новом фото (фото: instagram.com/sofiarotaru.forever)

Где живет София Ротару во время войны

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ Ротару редко выходит на связь со своими подписчиками, изредка публикуя архивные кадры с близкими.

Однако за последний год она несколько раз появлялась в Киеве. Так, осенью 2024 она приезжала на могилу своего супруга Анатолия Евдокименко.

А летом 2025 года она показала новую фотосессию - она прогулялась в центре столицы.

Несмотря на слухи, что Ротару живет за границей, ее сестра не раз отмечала, что певица во время войны находится в Украине.

Кроме того, в начале августа легендарная артистка отметила день рождения. Ее младшая сестра Лидия Ротару рассекретила, что праздничный день певица провела в родном селе Маршинцы (Черновицкая область).

София Ротару в августе показала новые фото из Киева (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)