Арсен Мирзоян признался, за что его ругала Нина Матвиенко: всего две причины (видео)

За что Матвиенко ругала своего зятя

По словам Мирзояна, певица могла ругаться только по двум причинам. И первая - язык.

"За то, что я иногда переходил на русский. Ну потому что я же из Запорожья и у меня такое бывает", - пояснил артист.

При этом, заметил Арсен, Нина Митрофановна не кричала. Было достаточно одного ее взгляда.

"Она не повышала... Она просто так посмотрела и ты все понял сразу", - пояснил Мирзоян.

А вторая причина - бытовая. Оказалось, Матвиенко могла ругать зятя, когда тот забрызгивал пол во время мытья посуды.

Что Мирзоян говорил о Нине Матвиенко

В интервью РБК-Украина певец уже рассказывал, что теща действительно была против его брака с Тоней Матвиенко. Но он за это не обижался.

"В принципе, это прогнозируемо было. Все начиналось с дружбы, против которой никто не был. А когда началось встречание, тут, может, я и сам против был. Мы же в начале просто дружили, просто друзья. И я понимал, что надо держать дистанцию. Ну и в конце концов не удержались", - пояснил певец.