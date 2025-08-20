Грубич показался с сыном, который потерял руку на войне, и попросил о помощи

Украинский журналист и телеведущий Константин Грубич обратился к украинцам с личной просьбой. В свой 57-й день рождения он призвал вместо поздравлений приобщиться к сбору средств на реабилитацию его сына, получившего серьезное ранение на войне.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Грубича.

Константин Грубич попросил о помощи для сына

"Благодарю Бога и маму за жизнь! Спасибо семье за бытие! Спасибо стране за ощущения! Спасибо людям за принятие!" - написал ведущий.

Грубич напомнил, что уже однажды - в свое 55-летие - организовывал сбор на дроны для фронта. Теперь же он хочет собрать средства на потенциальную реабилитацию сына, потерявшего правую руку на войне.

"Мечтаю, чтобы у него появилась действующая новая правая рука, без которой оператору и креатору не обойтись в работе. У меня нет утвержденного нужного бюджета. Но средства наверняка понадобятся", - объяснил Грубич.

Журналист подчеркнул, что ни одна гривна не пойдет на его личные нужды, и пообещал прозрачность использования собранных средств.

Помочь Ярославу Грубичу можно по ссылке.

Кроме того, часть собранных денег он планирует передать на закрытие сбора для бесплатных обедов в городе Тростянец Сумской области, где ресторатор Мирослав Шило уже несколько лет еженедельно кормит малообеспеченных местных жителей.

"Пол года назад он открыл банку на 50 тысяч гривен, но она заглохла на отметке 15. А благодетель кормить людей продолжает. Я хочу ему с вашим участием помочь", - добавил телеведущий.

Также он показал новое фото с сыном.

Константин Грубич с сыном Ярославом (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Что известно о ранении сына Грубича

В июне 2025 года стало известно, что 28-летний сын телеведущего решил присоединиться к ВСУ.

Ранее Ярослав освещал российско-украинскую войну как видеограф и помогал военным как волонтер, открывая сборы.

Константин Грубич поддержал решение сына, хотя для него это было непросто.

Дело в том, что в 2014 году семья уже потеряла одного ребенка - дочь Грубича Ольга попала в ДТП и через несколько недель умерла.

24 июля стало известно, что молодой человек получил серьезное ранение на фронте, из-за чего ему ампутировали правую руку.

Ярослав Грубич после ранения (фото: facebook.com/nejnich)