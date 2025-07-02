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Об автомобилях и гонках: 5 фильмов, которые понравятся фанатам скорости

Среда 02 июля 2025 19:50
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Об автомобилях и гонках: 5 фильмов, которые понравятся фанатам скорости Подборка лучших фильмов про автомобили и гонки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

От драматических историй легендарных гонщиков до захватывающих гонок - эти фильмы не оставляют равнодушным и вдохновляют.

РБК-Украина предлагает подборку лент о гонках и автомобилях, которые точно понравятся любителям скорости.

"Формула 1"

Бывшая звезда Формулы 1 Сонни, чью карьеру разрушила страшная авария, теперь работает наемным гонщиком. Однажды его просят вернуться, чтобы спасти команду.


"Аутсайдеры"

Биографическая драма о борьбе между командами Форда и Феррари на легендарных гонках Ле-Ман в 1966 году. Американский инженер Кэрролл Шелби и британский гонщик Кен Майлз должны создать революционный автомобиль, который сможет победить команду противника.


"Феррари"

Американский биографический фильм о кризисе в империи Энзо Феррари. События разворачиваются летом 1957 года. Бывший автогонщик становится предпринимателем и доводит себя и свою команду до предела, участвуя в 100-мильных соревнованиях в Италии.


"Сенна"

Британский документальный мини-сериал о жизни и гибели бразильского автогонщика Айртона Сенны. Лента исследует жизнь и творчество трехкратного чемпиона мира, его физические и духовные достижения на трассе.


"Дни грома"

В динамичном мире NASCAR растет напряженное соперничество между молодым гонщиком и опытным ветераном. Вскоре они попадают в аварию, которая меняет их взаимоотношения и взгляд на соревнования.

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