ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Автор песен для Ротару и Пугачевой написал "гимн Крыма"

Вторник 01 июля 2025 13:04
UA EN RU
Автор песен для Ротару и Пугачевой написал "гимн Крыма" Илья Резник (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Российский поэт Илья Резник, известный сотрудничеством с эстрадными звездами СССР и России, в частности Аллой Пугачевой и Софией Ротару, стал соавтором нового так называемого "гимна Крыма", который разрабатывается под эгидой оккупационной администрации полуострова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пропагандистские СМИ.

По словам первого заместителя председателя так называемого "парламента Крыма" Сергея Цекова, проект нового "гимна" - совместная работа бывшего "сенатора" от Крыма в Совфеде РФ Ольги Ковитиди, которая написала музыку, и самого Резника, который присоединился как автор текста.

Впрочем, этот вариант - еще не окончательный. Как уточнил глава оккупационного "парламента" Владимир Константинов, в течение следующих двух месяцев специальная редакторская группа будет работать над финальным видом композиции.

По словам Константинова, действующий гимн "не соответствует новым историческим реалиям" - имея в виду оккупацию украинского Крыма в 2014 году.

Что известно об авторах так называемого гимна

Илья Резник - российский поэт-песенник, которому принадлежат тексты популярных в СССР песен для таких исполнителей, как Алла Пугачева, София Ротару, Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров.

После 2014 года Резник открыто поддержал аннексию Крыма, неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями, а также получил награды от Кремля.

Автор песен для Ротару и Пугачевой написал &quot;гимн Крыма&quot;Илья Резник (фото: российские СМИ)

В 2022 году попал под санкции Украины как лицо, способствующее российской агрессии.

Ольга Ковитиди - бывший депутат Верховной Рады АРК, которая после начала оккупации перешла на сторону России и стала "сенатором" в Совете Федерации РФ.

Активно поддерживала войну против Украины, в частности - легитимизировала аннексию Крыма, продвигая пророссийские нарративы. Является фигуранткой украинских и международных санкций.

Автор песен для Ротару и Пугачевой написал &quot;гимн Крыма&quot;Ольга Ковидиди (фото: российские СМИ)

Напомним, официальный гимн Автономной Республики Крым был утвержден 18 октября 2000 года.

Его автором был композитор Алемдар Караманов, а текст написала Ольга Голубева.

После оккупации полуострова в 2014-м это произведение незаконно "утвердили" уже в рамках российской юрисдикции.

Украина и международное сообщество считают Крым временно оккупированной территорией и не признают никаких "решений" или "инициатив" самопровозглашенной крымской власти.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Алла Пугачева Ротару Крым Война в Украине Звёзды
Новости
Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля
Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства