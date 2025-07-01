Автор песен для Ротару и Пугачевой написал "гимн Крыма"

Российский поэт Илья Резник, известный сотрудничеством с эстрадными звездами СССР и России, в частности Аллой Пугачевой и Софией Ротару, стал соавтором нового так называемого "гимна Крыма", который разрабатывается под эгидой оккупационной администрации полуострова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пропагандистские СМИ.

По словам первого заместителя председателя так называемого "парламента Крыма" Сергея Цекова, проект нового "гимна" - совместная работа бывшего "сенатора" от Крыма в Совфеде РФ Ольги Ковитиди, которая написала музыку, и самого Резника, который присоединился как автор текста.

Впрочем, этот вариант - еще не окончательный. Как уточнил глава оккупационного "парламента" Владимир Константинов, в течение следующих двух месяцев специальная редакторская группа будет работать над финальным видом композиции.

По словам Константинова, действующий гимн "не соответствует новым историческим реалиям" - имея в виду оккупацию украинского Крыма в 2014 году.

Что известно об авторах так называемого гимна

Илья Резник - российский поэт-песенник, которому принадлежат тексты популярных в СССР песен для таких исполнителей, как Алла Пугачева, София Ротару, Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров.

После 2014 года Резник открыто поддержал аннексию Крыма, неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями, а также получил награды от Кремля.

Илья Резник (фото: российские СМИ)

В 2022 году попал под санкции Украины как лицо, способствующее российской агрессии.

Ольга Ковитиди - бывший депутат Верховной Рады АРК, которая после начала оккупации перешла на сторону России и стала "сенатором" в Совете Федерации РФ.

Активно поддерживала войну против Украины, в частности - легитимизировала аннексию Крыма, продвигая пророссийские нарративы. Является фигуранткой украинских и международных санкций.

Ольга Ковидиди (фото: российские СМИ)

Напомним, официальный гимн Автономной Республики Крым был утвержден 18 октября 2000 года.

Его автором был композитор Алемдар Караманов, а текст написала Ольга Голубева.

После оккупации полуострова в 2014-м это произведение незаконно "утвердили" уже в рамках российской юрисдикции.

Украина и международное сообщество считают Крым временно оккупированной территорией и не признают никаких "решений" или "инициатив" самопровозглашенной крымской власти.