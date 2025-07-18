Бакланов закрутил новый роман спустя год после развода: кто его возлюбленная

Григорий Бакланов закрутил новый роман

Так, после мучительного разрыва с актрисой Анастасией Цимбалару, с которой Григорий был вместе более 10 лет, в сердце артиста снова поселилась любовь.

Новые отношения Бакланова начались весной 2024 года, хотя знакомы с избранницей они были уже давно.

И хотя актер не показывает девушку публике и не спешит раскрывать ее имя, он искренне говорит о своих чувствах.

Григорий Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

"Я сейчас в отношениях. Счастлив от самой первой встречи. Мы познакомились в жизни, вживую. Мы с весны начали встречаться, а до того были знакомы. Я не хочу афишировать эти отношения. По-прежнему считаю, что "счастье любит тишину", - поделился Бакланов.

"Нет, не прячусь, это уже сложно "себя закапывать" и бояться вынырнуть где-то. Надо жить нормальной жизнью. Тем более, когда ты публичный, какая-то часть твоей жизни должна быть спокойной, где ты - есть ты. Никто об этом не знает, и никто туда не лезет", - добавил он.

Пока что влюбленные живут отдельно, но Бакланов не исключает, что со временем они съедутся.

А еще артист поделился, что мечтает стать отцом - и эту мечту планирует обязательно осуществить.

Личная жизнь Григория Бакланова

Григорий Бакланов около двух лет был в браке со своей коллегой по цеху - актрисой Анастасией Цымбалару.

Их история начиналась еще с театрального вуза, где будущие звезды познакомились во время учебы.

Однако весной 2024 года стало известно, что пара решила разойтись.

О завершении отношений Бакланов и Цимбалару сообщили лично - в совместном посте в Instagram.

Григорий Бакланов с Анастасией Цимбалару (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Они поделились черно-белым снимком и лаконично заявили, что каждый из них начинает новый жизненный этап. Деталей разрыва пара не разглашала.

Как объяснил позже Бакланов, их развод не был связан с работой или творческими амбициями.

Причины - исключительно личного характера. В то же время актер признался, что несмотря на расставание, они с Анастасией остались в нормальных отношениях и до сих пор поддерживают связь.