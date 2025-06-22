В бантике и с улыбкой: Лилия Ребрик умилила новыми фото 1-летней дочери Адель

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

На опубликованных фото девочка позирует в летнем костюме и повязке с бантом на голове.

"Адель к лету готова. Теперь главный вопрос: куда делось само лето?", - написала Ребрик под постом.

Реакция фанов

Публикация быстро собрала волну положительных комментариев - подписчики не скрывали восторга от образа девочки.

Яка красуня

Дуже солоденька

Адель маленька принцеска йде на зустріч з літом

Я закохана в вашу Адельку! Солоденька! І взагалі, ваші дівчатка - чудові!

Напомним, Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий воспитывают трех дочерей. Пара познакомилась на проекте "Танцы со звездами", где они вместе дошли до финала и заняли второе место.

Еще во время эфиров зрители заметили между ними химию и начали обсуждать возможный роман. В то же время оба на тот момент находились в отношениях.

Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик признавалась, что во время шоу их с Диким связывала крепкая дружба: они много разговаривали, обменивались взглядами на жизнь и доверяли друг другу личные переживания.

Настоящие отношения между ними завязались уже после завершения проекта. Лилию пригласили вести фестиваль "Славянский базар" и предложили в рамках шоу станцевать вместе с Андреем.

Перед поездкой в Минск они встретились - и именно тогда поняли, что между ними нечто большее, чем просто партнерство.

В декабре 2011 года пара поженилась. В августе 2012-го у них родилась первая дочь Диана, в 2018 году - Полина, а весной 2024-го семья пополнилась третьей девочкой - Адель.

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)