ua en ru
Вс, 22 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В бантике и с улыбкой: Лилия Ребрик умилила новыми фото 1-летней дочери Адель

Воскресенье 22 июня 2025 20:00
UA EN RU
В бантике и с улыбкой: Лилия Ребрик умилила новыми фото 1-летней дочери Адель Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик очаровала нежными фото своей младшей дочери Аделины.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

На опубликованных фото девочка позирует в летнем костюме и повязке с бантом на голове.

"Адель к лету готова. Теперь главный вопрос: куда делось само лето?", - написала Ребрик под постом.

Реакция фанов

Публикация быстро собрала волну положительных комментариев - подписчики не скрывали восторга от образа девочки.

  • Яка красуня
  • Дуже солоденька
  • Адель маленька принцеска йде на зустріч з літом
  • Я закохана в вашу Адельку! Солоденька! І взагалі, ваші дівчатка - чудові!

Напомним, Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий воспитывают трех дочерей. Пара познакомилась на проекте "Танцы со звездами", где они вместе дошли до финала и заняли второе место.

Еще во время эфиров зрители заметили между ними химию и начали обсуждать возможный роман. В то же время оба на тот момент находились в отношениях.

В бантике и с улыбкой: Лилия Ребрик умилила новыми фото 1-летней дочери АдельЛилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик признавалась, что во время шоу их с Диким связывала крепкая дружба: они много разговаривали, обменивались взглядами на жизнь и доверяли друг другу личные переживания.

Настоящие отношения между ними завязались уже после завершения проекта. Лилию пригласили вести фестиваль "Славянский базар" и предложили в рамках шоу станцевать вместе с Андреем.

Перед поездкой в Минск они встретились - и именно тогда поняли, что между ними нечто большее, чем просто партнерство.

В декабре 2011 года пара поженилась. В августе 2012-го у них родилась первая дочь Диана, в 2018 году - Полина, а весной 2024-го семья пополнилась третьей девочкой - Адель.

В бантике и с улыбкой: Лилия Ребрик умилила новыми фото 1-летней дочери АдельЛилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Лилия Ребрик Звезды шоу-бизнеса Дети
Жизнь
Креветки, мидии, рапаны: кто не переживет войну в Черном море, – интервью с биологом НАН
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Креветки, мидии, рапаны: кто не переживет войну в Черном море, – интервью с биологом НАН