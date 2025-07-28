"За собой следите": Невеста Танчинца ответила на упреки, что отбила его у первой жены

Невеста фронтмена группы "Без Обмежень" Сергея Танчинца, пиар-директор Юлиана Корецкая, поставила на место хейтеров, которые назвали ее разлучницей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram возлюбленной исполнителя.

В чем обвиняют Корецкую

После новости о помолвке Сергея Танчинца с Юлианой Корецкой, в соцсетях разгорелась волна слухов и обвинений.

Часть пользователей заподозрила, что роман между 43-летним артистом и 24-летней избранницей мог начаться еще тогда, когда он находился в браке.

Сергей Танчинец с невестой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Хотя артист официально развелся еще в 2023 году, а о новых отношениях пара публично заявила только в 2024-м, некоторые комментаторы упорно называют Юлиану "любовницей" и "разлучницей".

"А недавно любил жену. Как все быстро", - прозвучала одна из реплик в соцсетях.

Невеста музыканта ответила прямо и резко.

"Люди уже более двух лет разведены. Это для вас "недавно". Следите за собой", - отреагировала она.

Юлиану Корецкую назвали разлучницей (скриншот)

Другое обвинение избранница Сергея объяснила еще подробнее.

"Наши отношения начались через длительное время после их развода, поэтому спасибо, конечно, за вывод, но лучше следите за фактами, а не разводите грязные слухи", - говорит Корецкая.

Несмотря на волну негатива, пара продолжает делиться личными моментами с подписчиками, не обращая внимания на спекуляции.

Юлиана также намекает: вместо того, чтобы копаться в чужих отношениях, лучше сосредоточиться на себе.

Напомним, Сергей Танчинец долгое время был женат на Анне - их брак длился почти 15 лет, в семье появились сын и дочь.

Сергей Танчинец с экс-супругой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Но впоследствии музыкант объявил о разводе. После этого начали распространяться слухи, что у артиста новая любовь - на этот раз с молодой пиарщицей.

Влюбленные долго не подтверждали отношения, но ситуация изменилась в прошлом году: Юлиана поделилась трогательным снимком с Сергеем, на котором они позируют вместе.

Сергей Танчинец с невестой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Вокалист также не остался в стороне и публично выразил свои чувства.

А уже 2 июля стало известно: фронтмен группы "Без Обмежень" сделал предложение своей избраннице.