Бедняков признался, возобновил ли отношения с экс-женой после ее возвращения в Украину

В каких отношениях после развода экс-супруги

Несмотря на развод, между Андреем и Настей остались теплые и уважительные отношения, ведь они вместе воспитывают двоих детей: дочь Ксению и сына Остапа.

По словам шоумена, Настя с детьми недавно вернулась из США и сейчас все живут в Киеве.

Он продолжает активно общаться с семьей и быть рядом с детьми.

"Для примирения мы должны были бы поссориться, а мы не делали этого. Мы в хороших, добрых отношениях. Они сейчас здесь, они вернулись и мы видимся. Думаю, что да (навсегда вернулись - прим. ред.). Им страшно последние дни, потому что возле нас очень громко. Посмотрим, что будет дальше", - отметил телеведущий.

Что известно о браке Андрея Беднякова и Насти Короткой

Андрей и Анастасия познакомились в 2008 году, а в 2014-м официально поженились. В следующем году у них родилась дочь Ксения, а в 2022-м - сын Остап.

В 2024 году Бедняков сообщил о разводе. При этом он поблагодарил Настю за годы, проведенные вместе, за поддержку, любовь и совместно пройденные испытания.

По словам артиста, все, чего они достигли как пара, - результат их личного труда.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая (фото: instagram.com/biedniakov)

Позже актриса поделилась, что инициатором разрыва стала она, и что решение разойтись далось ей тяжело.

Женщина добавила, что в их отношениях никто никому не изменял, не обманывал, а наоборот был честным.