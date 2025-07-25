Бобул рассекретил поступок Ротару, который изменил его жизнь (видео)

Какую правду о Ротару раскрыл Бобул

Певец отметил, что сейчас он не интересуется жизнью артистки. Но он ей очень благодарен.

Оказалось, в 1982 году, когда Бобул только начинал свою карьеру, а Ротару уже была популярной, она ему помогла. Это произошло на конкурсе песен, который проводили в Ялте.

Бобула взяли туда на случай, если кого-то будет нужно заменить. Так и получилось.

"Один парень из филармонии вышел петь и что-то не в ту тональность. И он выбыл, а меня поставили вместо него. Я прошел все туры, не имея ни бабок, ни лапы, ничего. Я поехал туда с тем, что имел. Бог мне дал голос, так я и поехал", - сказал Бобул.

Бобул признался, за что благодарен Ротару (скриншот)

И на третьем туре конкурса артист очень волновался. Тогда к нему подошли двое: Ротару и певец Иосиф Кобзон, который потом оказался ярым путинистом.

"Это моя жизнь и это моя история, как говорят, что со мной было. Она подходила ко мне и говорит: "Ты не переживай, третий тур, бери эту песню, одевайся так и так". Я так и сделал. Я прошел. Один человек, который был против меня - это был поэт из России. Очень противный дядя, Кобзон с ним ссорился из-за меня", - вспомнил Бобул.

По мнению певца, поддержка Ротару ему очень помогла. И когда Бобул ее видит, он говорит об этом влиянии.

"Я всегда ей за это благодарю. Что бы ни было, как вижу, то говорю: "Спасибо, София Михайловна". За это надо благодарить, потому что, может, судьба моя бы стала бы другой", - резюмировал артист.