ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Бобул рассекретил поступок Ротару, который изменил его жизнь (видео)

Пятница 25 июля 2025 22:34
UA EN RU
Бобул рассекретил поступок Ротару, который изменил его жизнь (видео) София Ротару и Иво Бобул (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певец Иво Бобул вспомнил событие, которое существенно повлияло на его карьеру. И в нем участвовала София Ротару.

Как сообщает РБК-Украина, об этом артист рассказал в новом выпуске проекта "Наодинці".

Какую правду о Ротару раскрыл Бобул

Певец отметил, что сейчас он не интересуется жизнью артистки. Но он ей очень благодарен.

Оказалось, в 1982 году, когда Бобул только начинал свою карьеру, а Ротару уже была популярной, она ему помогла. Это произошло на конкурсе песен, который проводили в Ялте.

Бобула взяли туда на случай, если кого-то будет нужно заменить. Так и получилось.

"Один парень из филармонии вышел петь и что-то не в ту тональность. И он выбыл, а меня поставили вместо него. Я прошел все туры, не имея ни бабок, ни лапы, ничего. Я поехал туда с тем, что имел. Бог мне дал голос, так я и поехал", - сказал Бобул.

Бобул рассекретил поступок Ротару, который изменил его жизнь (видео)Бобул признался, за что благодарен Ротару (скриншот)

И на третьем туре конкурса артист очень волновался. Тогда к нему подошли двое: Ротару и певец Иосиф Кобзон, который потом оказался ярым путинистом.

"Это моя жизнь и это моя история, как говорят, что со мной было. Она подходила ко мне и говорит: "Ты не переживай, третий тур, бери эту песню, одевайся так и так". Я так и сделал. Я прошел. Один человек, который был против меня - это был поэт из России. Очень противный дядя, Кобзон с ним ссорился из-за меня", - вспомнил Бобул.

По мнению певца, поддержка Ротару ему очень помогла. И когда Бобул ее видит, он говорит об этом влиянии.

"Я всегда ей за это благодарю. Что бы ни было, как вижу, то говорю: "Спасибо, София Михайловна". За это надо благодарить, потому что, может, судьба моя бы стала бы другой", - резюмировал артист.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Ротару Новости шоу-бизнеса Іво Бобул Звезды шоу-бизнеса
Новости
"У этих встреч есть один зритель": политолог объяснил важность переговоров в Стамбуле
"У этих встреч есть один зритель": политолог объяснил важность переговоров в Стамбуле
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте